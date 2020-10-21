Культурные люди: выживание в режиме онлайн

За долгие месяцы пандемии мы привыкли к культурным мероприятиям в режиме онлайн, но большинство воспринимает это явление как временное. Сегодня театры, галереи и кинотеатры, еще не оправившиеся от первой волны пандемии, находятся под угрозой: вторая волна может если и не совсем потопить, то надолго посадить на мель креативные индустрии.

Но кто будет творить, вдохновлять, создавать смыслы, если закроются под гнетом долгов сами культурные центры и люди окончательно перейдут на сериальный фастфуд от Netflix? Как выживают в такой непростой ситуации организаторы крупных арт-мероприятий, кинофестивалей и концертов и что будет с нами, зрителями, а также с танцорами, писателями, операторами и всеми прочими, кто не может и не хочет получать новую профессию в области цифровых технологий?

Из балерины в кибершпионы?

Смуглянка Фатима в балетной пачке на рекламном плакате от британского правительства, которая пока еще не знает, что в киберсфере ее может ждать новая работа, стала мемом. Плакат был призван транслировать мысль, что карьеру в отрасли кибербезопасности и онлайн-технологий может сделать каждый. Однако на фоне (вроде бы неверно истолкованного) предложения министра финансов Риши Сунака, чтобы представители пострадавших от пандемии отраслей нашли другую работу, публикация такой социальной рекламы стала главной премьерой осени. Напомним, Сунак в ответ на вопрос журналистов телеканала ITV о том, что делать потерявшим работу и доход музыкантам и другим деятелям искусства, посоветовал перепрофилироваться.

Поскольку в Великобритании культурная жизнь заморозилась еще в марте, а незначительное потепление в виде открытия выставок в режиме ограниченной пропускной способности не делает кассы, такое заявление стало спичкой, брошенной в погребальный костер британской культуры. Англичане еще не отошли от другой шоковой новости: Королевская академия искусств собирается продать шедевр Микеланджело ради сохранения 150 рабочих мест, – а тут Сунак. Кстати, ни Королевский Альберт-холл, ни Королевская академия искусств не соответствуют критериям государственной поддержки.

Дословно следуя указанию уже упомянутого плаката «Rethink. Reskill. Reboot», правительство переобулось в блестящем антраша: министр культуры Оливер Дауден в «Твиттере» открестился от заявления Сунака и подчеркнул, что его министерство не имеет ничего общего с этим плакатом. «Я хочу спасти рабочие места в сфере искусства, и поэтому мы инвестируем £1,57 млрд», – написал он в своем аккаунте. И это при том, что согласно Art Council England креативные индустрии приносят государству более £10 млрд в год.

Картина маслом: галереи и арт-ярмарки

Осень – традиционное время оживления на лондонской арт-сцене: в октябре открываются выставки Frieze и Pad, а в ноябре идет борьба за шедевры русского искусства в крупных аукционных домах Sothebey’s, Christie’s и Bonham’s.

Октябрьский арт-хедлайнер – международная выставка (и немного ярмарка арт-тщеславия) Frieze. В 2019-м белые тенты Frieze and Frieze Masters посетили 125 тыс. человек. Сегодня о проведении этого грандиозного мероприятия напоминают разве что гигантские скульптуры в Риджентс-парке: в 2020-м Frieze переместился онлайн. Такой переход стал тяжелым испытанием для Евы Лангред, нового художественного директора Frieze. Галереи-участники вместо стендов получили онлайн-павильоны, что усложнило задачу общения с покупателями, особенно для иностранных галерей. Срочно пришлось менять систему лекций, встреч и мастер-классов.

Лондонские галереи приглашают гостей на вернисажи, но уже с соблюдением правил социальной дистанции: это не закрытые вечеринки, а растянутые на весь день просмотры. Ждут посетителей выставки Дэмиена Херста в Newport Street Gallery и Натаниэль Мэри Куинн в Gagosian – бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться онлайн и придется соблюдать дистанцию. Вечеринки с джет-сетом остались в прошлом – прощай, нетворкинг и шампанское.

Смотреть и слушать Frieze тут.

Технологии из мира геймеров опробовали кураторы Hauser&Wirth – авторитетной международной галереи современного искусства. С момента ее запуска онлайн в июне ее посетило более миллиона человек, что намного больше, чем было бы возможно офлайн. Успех в интернете подтолкнул галеристов не только создать виртуальный стенд на время Frieze, но и утвердить виртуальные технологии как часть стратегии открытия и планирования будущих выставок.

Новые форматы осваивает и Opera Gallery в Мэйфере: скульптуры, ранее запертые за семью замками, каждый может увидеть на Grosvenor Square – на открытом воздухе легче соблюдать дистанцию. Эта акция – часть инициативы Mayfair Sculpture Trail, которая знакомит жителей престижного района Лондона с искусством скульптуры. C приложением Smartify по маршруту можно пройтись виртуально в сопровождении аудиогида.

Онлайн-выставки, может быть, и не доставляют большого удовольствия любителям искусства, а вот онлайн-продажи у аукционных домов идут неплохо. В то время как офлайн-продажи галерей упали на 36% (согласно отчету Art Basel и UBS), аукционные дома Christie’s, Sotheby’s и Phillips только в первом квартале 2020 года заработали $370 млрд, а это в пять раз больше, чем в 2019 году.

Кстати, у Frieze есть ярмарка-сателлит, посвященная африканскому искусству, – 1-54 Contemporary African Art Fair в Сомерсет-хаусе. Пространство позволяет одновременно принять 250 человек, соблюдая правила новой реальности. Выставку можно считать камерной – на ней представлено всего 28 галерей, – но, по мнению ее директора Тоурии Ель Глауи, такой формат хотя бы не отпугивает посетителей, ведь многие люди по-прежнему опасаются вируса. Она отметила энтузиазм, с которым зрители вернулись в галереи: «Мне кажется, люди устали от онлайна, они соскучились по живому искусству».

Весталия Чилтерн, директор и основательница арт-недели Kensington&Chelsea Art Week – одного из самых масштабных и инклюзивных арт-мероприятий британской столицы, – смогла, несмотря на пандемию, провести KCAW в 2020-м. Более того, по мнению зрителей и экспертов, именно эта неделя стала лучшей за всю историю проекта. «Мы перешли в онлайн только там, где это абсолютно необходимо. Например, открытие фестиваля на Слоун-сквер, воркшопы и лекции пришлось транслировать онлайн. Из-за «правила шести» галереи-участники быстро распродали билеты на все мероприятия. Мы организовали уличные арт-маршруты в одиннадцати локациях, привлекли местных специалистов, которые проводили туры по арт-местам района», – рассказывает Весталия. Фестиваль оставил у нее ощущение, что люди изголодались по личному общению: «Я работающая мама и точно могу сказать, что потреблять онлайн-контент мне просто некогда, да я и не верю, что онлайн – это панацея. Любители искусства хотят его видеть, слышать, трогать, обсуждать, а не смотреть в экран компьютера».

Смотрим в оба: кино и театр

Киноманов шокировала новость, что Сinerworld Group закрывает кинотеатры и отправляет в свободное плавание 45 тыс. сотрудников в США и Великобритании. Кинотеатры возобновили было работу в июле, уже с соблюдением новых санитарных мер, но доход компании сократился на 67%. Общие потери достигли £1,6 млрд, и это только в первой половине 2020 года.

Филип Перкон, организатор одного из крупнейших фестивалей русского кино за рубежом, Russian Film Week, был вынужден отменить показы, которые ежегодно собирали в Великобритании топовых российских режиссеров и актеров: «Во время пандемии мы разработали чек-лист с тремя пунктами, выполнение которых позволило бы фестивалю состояться. Это открытые границы, открытые кинотеатры без драконовских мер дистанцирования и наличие финансирования. Мы ждали до августа, но чуда не случилось».

Команда Перкона не сидела сложа руки, и на свет появился онлайн-кинотеатр: «Мы построили платформу, протестировали технологию co-watching, чтобы как-то приблизить опыт онлайн-просмотра к походу в кино. У нас более 30 тыс. фанатов в Великобритании, мы должны удовлетворять их спрос на русский контент». Особой популярностью онлайн пользуются короткометражки и мультики – то, что можно посмотреть на телефоне. «В интернете популярны сериалы с короткими эпизодами, развлекательный контент, ведь авторское кино требует обсуждения, живой атмосферы», – уточняет Перкон.

Плюсы в онлайн-режиме, по словам Перкона, есть: «Падает цена производства, можно увеличить охваты и привлечь зрителей из других городов. Оборотная сторона – многие люди, например постановщики, костюмеры, теряют работу». Он считает, что британское правительство уже неплохо поддержало работников креативных сфер: «Это, может, прозвучит цинично, но люди должны адаптироваться и начать зарабатывать по-другому, может быть, временно. Я надеюсь, что правительство сможет помогать и дальше, потому что для цивилизации достижения культуры – это снимок нашего времени, который останется в истории навсегда». Перкон с оптимизмом смотрит в будущее: «За время пандемии артисты смогли произвести много интересного материала, у них было время подумать. Я думаю, нас ждет ренессанс культуры».

Ольга Балаклеец – продюсер Ballet Icons, самого масштабного балетного события Лондона, которое на одной сцене собирает десятки ведущих танцоров лучших мировых балетных трупп. За время пандемии она смогла перевести в онлайн свой новый проект – женский форум Creative Women, организовать онлайн-концерт в честь Дня Победы, но ограничения пандемии ставят под угрозу проведение балетной феерии. «Во-первых, неясно, что происходит с открытием границ. Во-вторых, площадка должна быть заполнена на 50% – есть ограничения, но ведь у нас большие затраты, которые надо окупать. Возможные пути решения – это и онлайн-трансляция, и камерные эксклюзивные мероприятия с дорогими билетами».

В целом для продюсера ковид – это трагедия, говорит Ольга. «Онлайн не заменит живые эмоции ни для аудитории, ни для артистов. Единственный плюс – я могу привлечь к участию больше исполнителей, не нужен огромный бюджет на производство. Однако онлайн-контента так много, что для того, чтобы пробиться, необходимо тратить и силы, и средства». Если трансляция концерта в честь Дня Победы была для всех, то просмотр русско-кипрского гала-концерта сделали платным. «Чтобы стать продюсером онлайн, нужно было получить новые знания, – говорит Ольга. – Мы стали изучать новые маркетинговые возможности – это интересно, перспективы есть. Что касается кипрского гала, то это было сложно, но считаю результаты удовлетворительными».

Комментарий Риши Сунака Ольгу задел: «Критиковать правительство я не люблю, но сам тон высказывания – это трагедия. Даже принимая во внимание экономический спад, надо понимать, что танцовщики и музыканты всю жизнь кладут на достижение высокого уровня в профессии. Как людям жить без прекрасного, куда мы придем без искусства? Только красота может спасти мир, даже если это понимают не все. Надеюсь, те, кто это понимает, сможет объединиться и отстоять свои интересы и наше общее будущее».

Подготовила Елена Лео