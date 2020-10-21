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В детском молоке из бутылочек нашли миллионы микрочастиц пластика

В детском молоке из бутылочек нашли миллионы микрочастиц пластика
Фото:123rf.com

Они выделяются в процессе приготовления смеси

Дети, которых кормят молоком из бутылочки, потребляют миллионы микрочастиц пластика каждый день, пишет The Guardian. Ученые уже доказали, что микропластик может содержаться в еде и напитках: например, чайные пакетики выделяют его при заваривании. Однако теперь проблема становится глобальнее.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Food. Ученые простерилизовали десять полипропиленовых бутылочек в воде температурой 95 градусов по Цельсию, а затем взболтали в них детскую смесь с водой, остуженной до 70 градусов. Изучив полученную жидкость под микроскопом, исследователи нашли в ней микрочастицы пластика. Причиной тому – нагрев до высоких температур и взбалтывание тары.

Младенцы в среднем потребляют 1,6 млн таких частиц в день, подсчитала исследовательская группа. В США, Австралии и странах Европы эта цифра еще выше и составляет более 2 млн.

«Родители не должны чувствовать себя виноватыми из-за кормления детей искусственными смесями. Однако исследование показало, что пластиковое загрязнение реально и что мы должны начать решать эту проблему», – заявил профессор Мельбурнского королевского технологического института Оливер Джонс.

Снизить количество микрочастиц пластика в смеси можно, говорят ученые. Стерилизованную бутылочку нужно ополоснуть охлажденной кипяченой водой. Смесь можно готовить в непластиковой посуде, а потом переливать ее в бутылку.

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