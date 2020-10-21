Британцы смогут отправить посылку, не выходя из дома

Royal Mail запускает новый сервис по сбору посылок

Во время пандемии британцы стали реже писать письма, однако выручка Королевской почты не только не снизилась, но и выросла на £139 млн, пишет The Evening Standard. Причина проста – за неимением возможности передать что-то лично, жители Соединенного Королевства стали отправлять посылки.

Теперь они могут сделать это в буквальном смысле не выходя из дома. Royal Mail запускает новый сервис по сбору посылок, сообщает BBC. Клиенту необходимо зарегистрировать отправление на сайте Королевской почты, оплатить стоимость посылки онлайн плюс сбор в 72 пенса, а также распечатать почтовый ярлык.

В назначенную дату почтовый курьер заберет отправление прямо с порога дома.

Максимальный размер посылок – 61 × 46 × 46 см, максимальный вес – 20 кг. Услугой можно воспользоваться с понедельника по субботу.

Новый сервис уже успешно протестировали в Бристоле, большинство клиентов остались довольны. До пандемии компания также пыталась усовершенствовать свои услуги, установив почтовые ящики для отправки посылок.