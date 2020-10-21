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Британцы смогут отправить посылку, не выходя из дома

Британцы смогут отправить посылку, не выходя из дома
Фото:123rf.com

Royal Mail запускает новый сервис по сбору посылок

Во время пандемии британцы стали реже писать письма, однако выручка Королевской почты не только не снизилась, но и выросла на £139 млн, пишет The Evening Standard. Причина проста – за неимением возможности передать что-то лично, жители Соединенного Королевства стали отправлять посылки.

Теперь они могут сделать это в буквальном смысле не выходя из дома. Royal Mail запускает новый сервис по сбору посылок, сообщает BBC. Клиенту необходимо зарегистрировать отправление на сайте Королевской почты, оплатить стоимость посылки онлайн плюс сбор в 72 пенса, а также распечатать почтовый ярлык.

В назначенную дату почтовый курьер заберет отправление прямо с порога дома.

Максимальный размер посылок – 61 × 46 × 46 см, максимальный вес – 20 кг. Услугой можно воспользоваться с понедельника по субботу.

Новый сервис уже успешно протестировали в Бристоле, большинство клиентов остались довольны. До пандемии компания также пыталась усовершенствовать свои услуги, установив почтовые ящики для отправки посылок.

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