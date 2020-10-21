Вина с низким содержанием гистаминов

Испытывали ли вы когда-нибудь головные боли (в том числе мигрень), кожный зуд, тошноту или другие неприятные симптомы после употребления вина, особенно после бокала любимого красного? Причиной может быть чувствительность, аллергия или непереносимость гистамина, содержащегося в вине.

Что такое гистамин?

Гистамины представляют собой соединение аминокислот, которые образуют белки, и присутствуют в продуктах питания и напитках, в процессе производства которых происходит расщепление белка. Продукты с высоким уровнем гистамина – это, например, сыр, йогурт, копчености, соленые огурцы, некоторые свежие овощи. Вино – ферментированный напиток и тоже содержит гистамины, но процесс производства может влиять на их количество. Информации о гистаминах в пище довольно много, а вот о гистаминах в вине – намного меньше.

Каковы симптомы аллергии на гистамин?

Такая аллергия называется гистаминовой непереносимостью (ГИТ). Люди с ГИТ не способны перерабатывать гистамин, что и вызывает аллергическую реакцию.

Симптомами ГИТ являются проблемы с кишечником и пищеварительной системой, боли в животе, тошнота, рвота, раздражение кожи, респираторные признаки (чихание и кашель), головные боли и головокружение. Тех, кто страдает ГИТ, вряд ли расслабит выпитый после тяжелого рабочего дня бокал вина.

Сколько гистамина содержится в вине?

Красное вино, как правило, содержит более высокий уровень гистамина, чем белое, но это не значит, что в белом вине гистамина нет вообще. В красном вине может содержаться от 60 до 800 мг гистамина, в белом – от 3 до 120 мг, в шампанском – от 15 до 670 мг.

Что подразумевается под винами с низким содержанием гистамина?

Такие вина идеально подходят для людей с аллергией на гистамин. Новые исследования показали, что на уровень гистамина в вине могут влиять следующие факторы:

– тип бактерий, используемых в процессе ферментации,

– качество и сорт винограда, служащего сырьем для изготовления вина,

– добавки, используемые в процессе ферментации.

Винодельни экспериментируют с различными видами бактерий и сортами винограда, пытаясь создать вина с низким содержанием гистамина.

Вина из Италии с низким содержанием гистамина

Итальянский винный консультант Себастьяно Рамелло провел детальное пятилетнее исследование и создал вино с низким содержанием гистамина, чтобы им могла наслаждаться его мать-аллергик. Рамелло посетил и опробовал вина винных заводов из различных регионов Италии. Он обнаружил, что вина из итальянского региона Пьемонт, произведенные Veglio Michelino&Figlio, содержат наименьшее количество гистамина. Работая с этой винодельней, Рамелло смог создать вина, содержащие менее 0,5 мг гистамина на литр, что в сто раз меньше самого низкого среднестатистического уровня гистамина в обыкновенном красном вине. Через несколько лет эти вина получили специальную сертификацию как вина с низким содержанием гистамина.

Где можно купить такое вино?

Винный клуб DolceVita (dvclub.co.uk) – винный онлайн-клуб, который предлагает широкий выбор органических вин из семейных итальянских виноделен и является единственным интернет-магазином в Великобритании, продающим вина Veglio Michelino с низким содержанием гистамина.

В ассортимент DolceVita входят белое вино (Chardonnay) и четыре марки красного вина (Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Dolcetto Diano d’Alba, Langhe Nebbiolo) стоимостью от £15,95 до 18,50 за бутылку. Потрясающе вкусное вино без побочных эффектов в виде аллергии!

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