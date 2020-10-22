Каждый десятый британец, обратившийся за пособием, получил отказ

Людям отказали в выплатах, несмотря на их тяжелое финансовое положение

За время пандемии количество обратившихся за пособиями в Великобритании превысило 2 млн человек. Примерно каждый десятый из них (290 тыс. человек) получил отказ, пишет The Guardian. По данным благотворительной организации Health Foundation, 75% из них не ожидали отрицательного ответа и сочли решение несправедливым. Большинство людей подавались на пособие впервые, а до этого пользовались кредитными картами или тратили личные сбережения.

Более 60% получивших отказ заявляют, что вряд ли смогут справиться без финансовой поддержки со стороны. Их доходы уменьшились на больше чем на четверть за время пандемии. Каждый шестой был вынужден обратиться в продовольственный банк (food bank).

23% получили отказ, потому что зарабатывают больше порогового значения в £16 тыс. Многие считают эту сумму слишком маленькой и говорят, что после оплаты коммунальных услуг и аренды остаются почти без денег. «Это еще одно доказательство того, что программа Universal Credit не работает», – отметил теневой министр труда и пенсий от Лейбористской партии Джонатан Рейнольдс.

Правительство с этим не согласно. По словам представителя министерства труда и пенсий, работники получают достаточную финансовую поддержку, людям с кредитом предоставлены ипотечные каникулы, а арендодателям этим летом запретили выселять жильцов за неуплату.