Привет, Кристофер Робин!

Royal Mint выпустил новую коллекционную монету

Королевский монетный двор выпустил новую коллекционную монету в серии «Винни-Пух и его друзья». Ее выход приурочен к столетию со дня рождения Кристофера Робина – сына Александра Милна, ставшего прототипом одноименного персонажа в сборнике рассказов про Винни-Пуха.

Заказать экземпляр можно на сайте Royal Mint. Стоимость – от £10 до £1125 в зависимости от материала и вида полировки. На монете изображен маленький Кристофер Робин, спускающийся по лестнице с игрушечным мишкой в руке.

Дизайн монеты был разработан в сотрудничестве с компанией Disney. «Взять оригинальную иллюстрацию, уменьшить ее до размеров монеты и сохранить детали – задача непростая, но решаемая. При взгляде на монету появляется чувство ностальгии – это стоящий предмет для коллекции», – рассказал дизайнер Королевского монетного двора Дэниел Торн.

Глава отдела по выпуску памятных монет Клэр Макленнан отметила, что экземпляры с изображением персонажей детских книг неизменно пользуются успехом. «Люди очень тепло отнеслись к первым монетам из серии про Винни-Пуха, и мы рады, что смогли добавить еще одну в коллекцию», – рассказала Макленнан.