Waitrose и Co-op снижают цены на 15%

Магазины бьются за покупателей в преддверии рождественского сезона
Супермаркеты Waitrose и Co-op готовятся к рождественскому сезону, пишет The Guardian. Waitrose снизил цены на двести видов товаров – от говяжьего фарша и чая до моющих средств – на 15%. Примерно на столько же подешевели товары в Co-op, включая рис, макароны и кофе.
Обе компании входят в десятку крупнейших торговых сетей Великобритании и стараются не отставать от своих соперников по вопросам ценообразования. Tesco, Aldi и Sainsbury’s начали делать скидки еще летом, чтобы привлечь покупателей, чей бюджет пострадал из-за пандемии коронавируса. В сентябре к ним присоединилась компания Morrisons, снизив цены на некоторые товары на 23%.
Тем не менее британцы стали реже ходить по магазинам и вряд ли потратят много денег даже перед Рождеством. Кто-то опасается подхватить вирус, кто-то находится в затруднительном финансовом положении, говорят в консалтинговой компании Retail Economics. Спрос на онлайн-покупки частично компенсирует падение продаж в самих магазинах, но не изменит сложившуюся ситуацию.
Согласно опросу Retail Economics, 36% жителей Соединенного Королевства собираются затянуть пояса на Рождество. Только 12% опрошенных заявили, что потратят в этом году больше денег, чем в прошлом.
1 Comment
Bill Wilson22.10.2020, 09:40
It seems to me that these statistics are pessimistic … "Only 12% of those surveyed said that they will spend more money this year than last." Most don’t know what to expect next with this pandemic! And this situation is not only in the UK.REPLY