Waitrose и Co-op снижают цены на 15%

Магазины бьются за покупателей в преддверии рождественского сезона

Супермаркеты Waitrose и Co-op готовятся к рождественскому сезону, пишет The Guardian. Waitrose снизил цены на двести видов товаров – от говяжьего фарша и чая до моющих средств – на 15%. Примерно на столько же подешевели товары в Co-op, включая рис, макароны и кофе.

Обе компании входят в десятку крупнейших торговых сетей Великобритании и стараются не отставать от своих соперников по вопросам ценообразования. Tesco, Aldi и Sainsbury’s начали делать скидки еще летом, чтобы привлечь покупателей, чей бюджет пострадал из-за пандемии коронавируса. В сентябре к ним присоединилась компания Morrisons, снизив цены на некоторые товары на 23%.

Тем не менее британцы стали реже ходить по магазинам и вряд ли потратят много денег даже перед Рождеством. Кто-то опасается подхватить вирус, кто-то находится в затруднительном финансовом положении, говорят в консалтинговой компании Retail Economics. Спрос на онлайн-покупки частично компенсирует падение продаж в самих магазинах, но не изменит сложившуюся ситуацию.