Авиакомпании возобновят полеты в ближайшее время

Канарские острова, Мальдивы, Дания и остров Миконос признаны безопасными туристическими направлениями, пишет The Independent со ссылкой на министерство транспорта Великобритании. С 25 октября жителям Англии не нужно будет самоизолироваться по прилету оттуда.

Туристические компании положительно отреагировали на нововведения. Крупнейший туроператор Великобритании Tui объявил о возобновлении полетов на Канары с субботы, 24 октября. «Первые рейсы на острова Фуэртевентуру и Лансароте отправятся в эти выходные. Люди смогут насладиться заслуженным отдыхом осенью и зимой», – сообщил глава Tui UK Эндрю Флинтем.

С 30 октября лоукостер Jet2 возобновляет полеты на Тенерифе, а с 1 ноября – на острова Гран-Канарию, Лансароте и Фуэртевентуру.

В карантинный список Англии на этой неделе добавили только одно государство – Лихтенштейн. С 25 октября прибывающие оттуда должны самоизолироваться на две недели, заявил министр транспорта Грант Шэппс.