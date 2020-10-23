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Каждого десятого сотрудника на furlough заставляли выходить на работу

Каждого десятого сотрудника на furlough заставляли выходить на работу
Фото:123rf.com

А компании экономили выданные государством деньги.

В марте этого года правительство объявило о запуске программы Coronavirus Job Retention Scheme. Она была призвана сохранить рабочие места и компенсировать доход на время пандемии коронавируса. Работникам выплачивали до 80% от заработной платы.

С 1 ноября программа перестанет действовать. За полгода финансовую помощь получили 9,6 млн британцев, однако без нарушений и махинаций не обошлось, пишет BBC.

По данным National Audit Office (NAO), на горячую линию по вопросам работы программы поступило более 10 тыс. звонков о нарушениях. Оказалось, что каждого десятого сотрудника вызывали в офис на работу, а компания экономила выданные государством деньги.

Глава NAO Гарет Дэвис отдал должное правительству за быструю организацию выплат, но это же и послужило причиной отсутствия проверок среди компаний и привело к мошенничеству. «Министерство финансов должно было убедиться, что каждый работник получил компенсацию и пресечь махинации», – добавил Дэвис.

По предварительным данным, фейковые компании и работодатели-мошенники украли порядка £3 млрд, направленных на защиту рабочих мест.

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Каждого десятого сотрудника на furlough заставляли выходить на работу
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