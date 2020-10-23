﻿﻿﻿﻿﻿

В Манчестере снова откроют больницу NHS Nightingale

В Манчестере снова откроют больницу NHS Nightingale
Фото:geograph.org.uk

Число заболевших растет, в городе введены жесткие карантинные меры

Здание выставочного центра Manchester Central снова переоборудуют под коронавирусную больницу NHS Nightingale, пишет The Independent. Туда будут отправлять тех, кто уже оправился от тяжелой формы COVID-19, но все еще нуждается в специализированной помощи.

Такое решение было принято на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в Большом Манчестере. Директор департамента общественного здравоохранения Манчестера Дэвид Риган добавил, что в городе болеет очень много пожилых людей, которым требуется больше времени, чтобы встать на ноги. 

Сейчас в интенсивной терапии находятся 95 человек – это меньше, чем в апреле (тогда их было 206), но врачи не хотят перегружать работой обычные больницы. «NHS Nightingale будет использоваться как учреждение для реабилитации пациентов», – объявила медицинский директор Manchester University NHS Trust Джейн Эддлстон.

С 23 октября в Большом Манчестере введен третий уровень коронавирусных ограничений. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал выделить £60 млн, чтобы помочь агломерации на время закрытия компаний, пишет BBC.

profile-sample2
Каждого десятого сотрудника на furlough заставляли выходить на работу
23-10-2020
profile-sample2
В Манчестере снова откроют больницу NHS Nightingale
23-10-2020
profile-sample2
Канарские острова, Мальдивы, Дания и остров Миконос признаны безопасными туристическими направлениями
23-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.