В Манчестере снова откроют больницу NHS Nightingale

Число заболевших растет, в городе введены жесткие карантинные меры

Здание выставочного центра Manchester Central снова переоборудуют под коронавирусную больницу NHS Nightingale, пишет The Independent. Туда будут отправлять тех, кто уже оправился от тяжелой формы COVID-19, но все еще нуждается в специализированной помощи.

Такое решение было принято на фоне растущего числа заболевших коронавирусом в Большом Манчестере. Директор департамента общественного здравоохранения Манчестера Дэвид Риган добавил, что в городе болеет очень много пожилых людей, которым требуется больше времени, чтобы встать на ноги.

Сейчас в интенсивной терапии находятся 95 человек – это меньше, чем в апреле (тогда их было 206), но врачи не хотят перегружать работой обычные больницы. «NHS Nightingale будет использоваться как учреждение для реабилитации пациентов», – объявила медицинский директор Manchester University NHS Trust Джейн Эддлстон.

С 23 октября в Большом Манчестере введен третий уровень коронавирусных ограничений. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал выделить £60 млн, чтобы помочь агломерации на время закрытия компаний, пишет BBC.