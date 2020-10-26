Восемнадцать человек были арестованы на марше против коронавирусных ограничений

Трое полицейских пострадали, пытаясь разогнать толпу

Новые коронавирусные ограничения нравятся далеко не всем жителям Великобритании. В центре Лондона то и дело проходят протестные марши, сообщает Sky News. Демонстранты выходят с плакатами, призывая «положить конец тирании», отменить карантин и не вакцинировать население, если лекарство от коронавируса все же появится.



В субботу, 24 октября, протестующие снова собрались на Трафальгарской площади. Восемнадцать человек были арестованы за нарушение правил, двоих из них заковали в наручники прямо во время марша. Полицейские попытались разогнать толпу на площади и возле Вестминстерского моста, в результате чего трое офицеров получили легкие травмы. Большая часть демонстрантов не стала препятствовать действиям полиции и разошлась уже к 18:00.

Согласно нынешним карантинным ограничениям, в Лондоне запрещено собираться группами более шести человек. Однако это правило очень часто не соблюдается: до антиковидного марша на Парламентской площади собрались пятьдесят человек, выступавшие против действующего американского президента Дональда Трампа и торгового соглашения между Великобританией и США.