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Комендантский час и «правило шести»: Испания ужесточила ограничительные меры

Комендантский час и «правило шести»: Испания ужесточила ограничительные меры
Фото:123rf.com

Страну накрыла вторая волна пандемии

Испания стала первой европейской страной, в которой было зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания коронавирусом. Число погибших в результате пандемии превысило 34 тыс. человек, пишет The Evening Standard.

Премьер-министр Испании Педро Санчес второй раз за этот год объявил чрезвычайное положение и объявил об ужесточении мер по борьбе с COVID-19. «Реальность такова, что Испанию и Европу в целом настигла вторая волна пандемии», – заявил Санчес после заседания кабинета министров.

В стране две недели будет действовать комендантский час с 23:00 до 6:00. Главы испанских регионов могут изменять время его действия и вводить дополнительные ограничения на въезд и выезд. Кроме того, устанавливается запрет на собрания группами более шести человек.

Канарские острова от комендантского часа пока освобождены.

Правительство Испании пытается избежать общенационального карантина. В первую волну из-за ограничительных мер экономика страны погрузилась в рецессию, а безработица резко выросла. Новые запреты ввели на 15 дней, но Санчес будет просить испанский парламент о продлении их действия на шесть месяцев.

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Комендантский час и «правило шести»: Испания ужесточила ограничительные меры
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