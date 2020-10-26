Средняя стоимость дома за городом составляет сейчас £426 тыс.

Из-за коронавирусных ограничений и вынужденной изоляции британцы все чаще стали задумываться о покупке дома за городом, пишет Property Reporter. Однако вслед за спросом начали расти цены на жилье.

По данным банка Lloyds, недвижимость в национальных парках Британии подорожала на 7%. Средняя стоимость дома там составляет сейчас £426,5 тыс. Для сравнения: в городах Англии и Уэльса за жилье в среднем просят £301 тыс.

Больше всего подорожала недвижимость в национальном парке Нью-Форест: домовладельцу придется выложить £696,5 тыс. При этом дома за пределами парка стоят в два раза меньше – от £360 тыс.

Чуть дешевле обойдется недвижимость в национальных парках Саут-Даунс и Лейк-Дистрикт – £644 тыс. и £412 тыс. соответственно.

Если подобные суммы вам не по карману, то Lloyds советует подумать о покупке дома в валлийском национальном парке Сноудония. Цены там не отличаются от средних цен на недвижимость в регионе (около £197 тыс.).

Некоторые национальные парки уступают по популярности вышеперечисленным, и жилье там значительно дешевле. Так, недвижимость на территории парка Бродс обойдется всего в £97 тыс.