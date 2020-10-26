Новые изменения в иммиграционных правилах – с 1 декабря 2020 года

Долгожданное заявление об изменениях, дающее нам более подробную информацию о знаменитой новой балльной иммиграционной системе, теперь было опубликовано.

Ниже приводится краткое изложение наиболее важных иммиграционных изменений.

Прежде всего, что происходит и когда?

Большинство изменений вступают в силу 1 декабря 2020 года.

Большинство изменений, касающихся положений для ирландских граждан и граждан ЕС вступают в силу 31 декабря 2020 года.

Однако изменения, касающиеся отмены, сокращения и отзыва разрешения на въезд или пребывание по европейским правилам, вступают в силу 1 декабря 2020 года.

Изменения, касающиеся Гонконгских британских граждан (за рубежом), вступают в силу 31 января 2021 года.

Квалифицированная рабочая сила

Основные изменения включают в себя:

Минимальный порог навыка понижен с уровня 6 до уровня 3 для подачи на визу.

Общий порог заработной платы снижен с 30 000 фунтов стерлингов до 25 600 фунтов стерлингов; при этом эта зарплата может быть “обменена” при выполнении других требований, включая наличие квалификации PhD, относящейся к данной работе; квалификацию PhD по предмету STEM, относящемуся к данной работе; работу в дефицитной профессии; быть новым абитуриентом (с учетом того, что это определение было изменено, чтобы позволить тем, кто спонсируется на постдокторской исследовательской должности; тем, кто работает в направлении профессиональной квалификации; и тем, кто был на пути студента до 2 лет до подачи заявки); или быть на работе в перечисленной профессии здравоохранения или образования.

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12-месячный “период охлаждения” и шестилетняя максимальная продолжительность пребывания на маршруте снимаются.

Порог заработной платы в размере 35 800 фунтов стерлингов для заявлений на бессрочный вид на жительство (ПМЖ) по уходу за ребенком снимается и заменяется на 25 600 фунтов стерлингов или текущую ставку для данной профессии

Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.

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