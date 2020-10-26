Новые изменения в иммиграционных правилах – с 1 декабря 2020 года

Долгожданное заявление об изменениях, дающее нам более подробную информацию о знаменитой новой балльной иммиграционной системе, теперь было опубликовано.
Ниже приводится краткое изложение наиболее важных иммиграционных изменений.
Прежде всего, что происходит и когда?
Большинство изменений вступают в силу 1 декабря 2020 года.
Большинство изменений, касающихся положений для ирландских граждан и граждан ЕС вступают в силу 31 декабря 2020 года.
Однако изменения, касающиеся отмены, сокращения и отзыва разрешения на въезд или пребывание по европейским правилам, вступают в силу 1 декабря 2020 года.
Изменения, касающиеся Гонконгских британских граждан (за рубежом), вступают в силу 31 января 2021 года.
Квалифицированная рабочая сила
Основные изменения включают в себя:
Минимальный порог навыка понижен с уровня 6 до уровня 3 для подачи на визу.
Общий порог заработной платы снижен с 30 000 фунтов стерлингов до 25 600 фунтов стерлингов; при этом эта зарплата может быть “обменена” при выполнении других требований, включая наличие квалификации PhD, относящейся к данной работе; квалификацию PhD по предмету STEM, относящемуся к данной работе; работу в дефицитной профессии; быть новым абитуриентом (с учетом того, что это определение было изменено, чтобы позволить тем, кто спонсируется на постдокторской исследовательской должности; тем, кто работает в направлении профессиональной квалификации; и тем, кто был на пути студента до 2 лет до подачи заявки); или быть на работе в перечисленной профессии здравоохранения или образования.
Текущий граничный лимит по выдачи виз Тиер 2 приостановлен
Спонсорам больше не нужно будет проходить тест на рынке труда резидентов для доказывания подлинности истинного кандидата
12-месячный “период охлаждения” и шестилетняя максимальная продолжительность пребывания на маршруте снимаются.
Порог заработной платы в размере 35 800 фунтов стерлингов для заявлений на бессрочный вид на жительство (ПМЖ) по уходу за ребенком снимается и заменяется на 25 600 фунтов стерлингов или текущую ставку для данной профессии
Подробности – в очередном материале от экспертов юридической компании Law Firm.
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1 Comment
черный смеситель для ванной12.08.2020, 03:04
Очень хорошее объяснение. Спасибо за вашу статью. I’m also a big fan of writing down goals and keeping up with them for that very same reason–to see my progress and get encouraged to keep going. If there’s no feeling of progress, then motivation can dwindle before you accomplish what you set out to. Great article!REPLY