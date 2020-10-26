﻿﻿﻿﻿﻿

В Великобритании установят памятник советским летчикам

В Великобритании установят памятник советским летчикам

Церемония открытия мемориального камня пройдет 11 ноября

11 ноября, в День поминовения героев войн, в Великобритании состоится открытие памятника советским летчикам, приуроченное к 75-летию Победы.

В разгар Второй мировой войны британское правительство передало Советскому Союзу, испытывающему острую нехватку транспортных самолетов, партию двухмоторных бомбардировщиков «Албемарл». Многочасовой ночной перелёт над Северным морем и оккупированными врагом территориями был под силу лишь лётчикам-асам. Для выполнения секретного задания Государственного комитета обороны были отобраны опытные экипажи Московской авиагруппы особого назначения ГВФ (МАОН) – соединения военно-транспортной авиации, сформированного в июне 1941 года для выполнения заданий Верховного командования из лучших гражданских авиаторов страны.

Летчики МАОН доставляли продовольствие в блокадный Ленинград, проводили массированные десантные операции в тылу врага, снабжали боеприпасами окруженные под Ржевом и Вязьмой войска, эвакуировали раненых в последние дни обороны Севастополя, забрасывали разведчиков-парашютистов и привозили в партизанские леса помощь с Большой земли. В начале 1943 года в обстановке строжайшей секретности советских офицеров по группам перебросили на авиабазу Эррол на востоке Шотландии, где они вступили в состав особого 305-го отряда Королевских ВВС, созданного для подготовки экипажей и перегонки самолётов в Москву.

У городского собора в центре Эррола будет установлен мемориальный камень из шокшинского малинового кварцита, которым облицована Могила неизвестного солдата у Кремлевской стены. Автор памятника – карельский скульптор Александр Ким. Мемориальная доска создана по проекту Ивана Юдинкова, внука пилота МАОН.

 

 

История легендарной авиагруппы и советско-британской союзнической операции «Албемарл» получила широкую известность после выхода книги «Летчики особого назначения» Анны Белорусовой, внучки командира экипажа МАОН Петра Колесникова. В тот же день, 11 ноября, на родине героя в селе Митрофановка Воронежской области будет открыт мемориальный музей.

Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: «До прибытия в Британию с союзнической миссией летчики участвовали в тяжелейших сражениях Великой Отечественной войны, до перелома под Сталинградом. Сегодня они стали символом всеобщего уважения к боевому прошлому двух народов, выстоявших плечом к плечу в войне против нацизма. Памятник в Эрроле – это результат добровольных и бескорыстных усилий людей России и Великобритании, которых объединило стремление передать эту память будущим поколениям».

profile-sample2
В Великобритании установят памятник советским летчикам
26-10-2020
profile-sample2
Недвижимость в национальных парках Британии подорожала на 7%
26-10-2020
profile-sample2
Комендантский час и «правило шести»: Испания ужесточила ограничительные меры
26-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.