Британские города заполонили крысы

Грызуны стали активнее и агрессивнее за время карантина

Коронавирусные ограничения и карантин создали идеальные условия для крыс в Великобритании. Грызуны стали активнее и агрессивнее: они бегают по опустевшим улицам, ищут еду в мусорных баках возле магазинов и ресторанов, а также активно размножаются.

Британская компания по борьбе с вредителями Pest.co.uk проанализировала 3400 вызовов за октябрь 2020 года и составила список городов, пострадавших от нашествия грызунов больше всего.

На первом месте оказался Бирмингем; Лондонский Сити занял пятую строчку, а замкнул десятку Эдинбург. Ниже можно увидеть, сколько вызовов поступило из каждого города за месяц:

Бирмингем – 353;

Ньюкасл – 305;

Лидс – 266;

Ливерпуль – 251;

Лондонский Сити – 190;

Манчестер – 187;

Шеффилд – 155;

Кардифф – 139;

Бристоль – 131;

Эдинбург – 120.

Специалисты говорят, что крысы способны нанести большой материальный ущерб. Они прогрызают водопроводные и газовые трубы и защитную изоляцию вокруг электрических кабелей. Около 25% всех пожаров происходит из-за повреждения проводки грызунами, рассказывают представители Британской ассоциации по борьбе с вредителями (BPCA).

«Нельзя оставлять на улицах большое количество пищевых отходов. Чистота и порядок – залог отсутствия крыс в городе», – рассказывает сотрудник Pest.co.uk Дженни Рэтбоун.