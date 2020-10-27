Британские города заполонили крысы

Грызуны стали активнее и агрессивнее за время карантина
Коронавирусные ограничения и карантин создали идеальные условия для крыс в Великобритании. Грызуны стали активнее и агрессивнее: они бегают по опустевшим улицам, ищут еду в мусорных баках возле магазинов и ресторанов, а также активно размножаются.
Британская компания по борьбе с вредителями Pest.co.uk проанализировала 3400 вызовов за октябрь 2020 года и составила список городов, пострадавших от нашествия грызунов больше всего.
На первом месте оказался Бирмингем; Лондонский Сити занял пятую строчку, а замкнул десятку Эдинбург. Ниже можно увидеть, сколько вызовов поступило из каждого города за месяц:
Бирмингем – 353;
Ньюкасл – 305;
Лидс – 266;
Ливерпуль – 251;
Лондонский Сити – 190;
Манчестер – 187;
Шеффилд – 155;
Кардифф – 139;
Бристоль – 131;
Эдинбург – 120.
Специалисты говорят, что крысы способны нанести большой материальный ущерб. Они прогрызают водопроводные и газовые трубы и защитную изоляцию вокруг электрических кабелей. Около 25% всех пожаров происходит из-за повреждения проводки грызунами, рассказывают представители Британской ассоциации по борьбе с вредителями (BPCA).
«Нельзя оставлять на улицах большое количество пищевых отходов. Чистота и порядок – залог отсутствия крыс в городе», – рассказывает сотрудник Pest.co.uk Дженни Рэтбоун.
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