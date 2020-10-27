Оксфордская вакцина подходит молодым и пожилым людям

Она вызывает сильный иммунный ответ

Вакцина от коронавируса AZD1222, разрабатываемая Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, вызывает сильный иммунный ответ как у молодежи, так и у пожилых людей. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на выступление представителя AstraZeneca.

С возрастом организм теряет способность справляться с вирусами, поэтому количество летальных исходов при COVID-19 особенно велико среди старшего поколения. Однако AZD1222 запускает выработку защитных антител у добровольцев старше 56 лет и почти не вызывает побочных ответов.

Окончательная эффективность препарата станет известна только после завершения третьей фазы клинических испытаний, которые еще идут. В AstraZeneca надеются, что вакцина будет готова к использованию до конца года, компания уже заключила несколько договоров с другими странами о поставке AZD1222.

При этом министерство здравоохранения Великобритании настроено скептически. По словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, масштабное производство вакцины наладят в лучшем случае в первой половине 2021 года. Помимо AstraZeneca, над производством антикоронавирусного препарата работают фармацевтические компании Pfizer и BioNTech.