Post Office ликвидирует треть своих банкоматов

Безналичный расчет становится популярнее с каждым годом

Безналичный расчет становится популярнее, а пандемия коронавируса только ускорила процесс перехода на новые способы оплаты, пишет BBC. По данным компании Link, лондонцы стали на 80% реже пользоваться банкоматами.

Количество операций по снятию наличных в Великобритании в апреле-сентябре 2020 года снизилось на 48% по сравнению с прошлым годом.

В первую волну пандемии по стране закрылось более 7 тыс. банкоматов, располагавшихся в магазинах, аэропортах, пабах и вокзалах. К концу сентября большинство из них возобновили работу, однако спрос на наличные резко упал. В связи с этим Post Office принял решение ликвидировать 600 АТМ к марту 2022 года. При этом клиенты по-прежнему смогут снимать деньги в кассе без комиссии.

Руководство компании уверено, что идет в ногу со временем, но с этим согласны не все. По данным Access to Cash Review, более 8 млн жителей Великобритании по-прежнему активно пользуются наличными. «Многие до сих пор чувствуют себя неуверенно, расплачиваясь картой. Мы должны учитывать этот фактор при планировании дальнейших действий», – заявил аналитик онсалтинговой компании Enryo Дэвид Фейглмен.