В Boots появятся 12-минутные тесты на коронавирус

Стоимость набора – £120

В течение двух недель в аптеках Boots начнут продавать экспресс-тесты на коронавирус нового образца, пишет Metro News. Их точность составляет 97–98%, а результат можно узнать всего через 12 минут. Тесты производит американская компания LumiraDx. Они предназначены для людей без симптомов COVID-19, которые хотят убедиться, что у них нет коронавируса.

Стоимость набора составляет £120, однако в Boots говорят, что цена не окончательная и может быть снижена, если тест окажется востребован. «С помощью экспресс-тестов мы хотим снизить нагрузку на NHS и правительственную программу тестирования, предоставив людям быстрый способ узнать их диагноз», – заявил исполнительный директор Boots Себастьян Джеймс.

Помимо этого, компания предлагает еще один вариант теста на COVID-19 – он пока доступен в отдельных аптеках Лондона, Манчестера, Эдинбурга и Глазго. Клиент получает результат в течение 48 часов, однако точность этого теста выше, порядка 99%. Стоит он также £120.