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Check, change, go: готовность для бизнеса номер один

Check, change, go: готовность для бизнеса номер один

Соединенное Королевство покинуло Европейский союз и выйдет из единого рынка и Таможенного союза по истечении переходного периода «Брекзита», 31 декабря 2020 года.

Для бизнеса настало время подготовиться к новой главе в истории Великобритании и воспользоваться новыми возможностями с 1 января 2021 года.

Владельцы компаний могут получить всю необходимую информацию на сайте gov.uk/transition. Там вы найдете список шагов, которые обязательно нужно предпринять, и чек-лист, который поможет вам подготовиться.

Правительство Соединенного Королевства признает, что пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для бизнеса. Поэтому оно разработало спектр поддерживающих мер, включая поэтапное введение нового пограничного контроля до 1 июля 2021 года и предоставление £80 млн для увеличения потенциала сектора таможенных посредников.

В июле правительство Соединенного Королевства объявило о выделении финансирования в объеме £705 млн, которое направят на поддержку приграничной инфраструктуры, набор персонала и внедрение информационных технологий, чтобы обеспечить полную работоспособность пограничных систем, когда Великобритания вновь обретет контроль над границей после окончания переходного периода.

«Неприятные сюрпризы – то, что нужно бизнесу меньше всего»

Лондонский импортер игристых вин из Германии, Италии и Франции, компания Thomson&Scott активно готовится к выходу из единого рынка. «Импорт вин всегда был непростым видом бизнеса, – говорит основательница и управляющий директор компании Аманда Томсон. – Это означает, что мы хорошо подготовлены к законодательным нововведениям, но при этом нам приходится принимать во внимание возможные задержки на границе и любой стоимостный рост».

Thomson&Scott занимает нишу органических и веганских игристых вин с низким содержанием сахара и поставляет их в магазины Fenwick, Harvey Nichols, Ocado и с недавних пор для Amazon. В конце месяца их торговые марки также появятся на полках супермаркета Waitrose.

«Заранее ознакомившись с дополнительными тарифами и комиссиями, мы смогли выиграть время и понять, как мы сможем снизить расходы. Маржа в индустрии напитков, как известно, невысока, но всего за год мы смогли создать для себя сценарий на будущее, выпустив безалкогольный продукт, который имеет чуть менее сложную модель маржи. Предположительно из-за новых таможенных деклараций доставка бутылок может занять больше времени, поэтому мы решили запастись ими до весны следующего дохода, наш склад уже полон», – рассказывает Томсон.

Томсон считает, что заблаговременное завершение переходного периода в декабре чрезвычайно важно для ее бизнеса, особенно в условиях неопределенности во время пандемии COVID-19. Она подчеркивает: «Наши вина поставляются повсюду, от Новой Зеландии до Южной Африки, но торговля в Великобритании по-прежнему составляет львиную долю нашего бизнеса, поэтому она чрезвычайно важна для нас. Я бы не хотела, чтобы наши коллеги-бизнесмены столкнулись с неприятными сюрпризами в последний момент, особенно в текущей ситуации».

«Мы увеличили объем продукции на складе, чтобы избежать возможных задержек»

Руководители компании по производству семян и саженцев PBS International назначили специального сотрудника, чтобы он изучил информацию на правительственном сайте и подготовил компанию к новому году и новому старту.

Коммерческий менеджер PBS International Роб Кой отмечает, что сайт gov.uk/transition оказался  превосходным источником информации, и рекомендует его всем бизнесам, которые либо продолжают экспортировать товары в ЕС, либо планируют начать это делать.

Также компания создала команду сотрудников, регулярно встречавшихся в течение переходного периода, чтобы ознакомиться со всеми важными процедурами и документами, которые должны войти в силу с 1 января.

Во время переходного периода компания тесно работала со своими европейскими поставщиками, информируя их и готовя к предстоящим изменениям. Кроме того, она увеличила объем продукции на складе, чтобы избежать любых возможных задержек.

«PBS занимается экспортом долгие годы, так что у нас уже есть номер EORI (Economic Operators Registration and Identification number), необходимый для будущей торговли с ЕС», – говорит Кой.

Хотя основной рынок сбыта PBS International находится в США и Юго-Восточной Азии, компания экспортирует значительный объем продуктов по контролю за опылением в несколько европейских стран, включая Францию, Германию, Австрию, Нидерланды и Бельгию. Туда отправляются как небольшие посылки, так и огромные контейнеры.

«Новый год – новые возможности»

Саймон Бойд, управляющий директор компании John Reid&Sons Ltd (REIDsteel), производителя стали с оборотом £30 млн, очень рад переменам: «Мы позитивно смотрим на новые возможности – не только для нашего бизнеса, но и для всей экономики Соединенного Королевства. Международная торговля – это ДНК нашей компании с момента ее создания более столетия назад».

REIDsteel экспортирует свой продукт в более чем 140 стран мира. В постоянный штат компании входят 130 человек, а в периоды пиковой активности к сотрудничеству привлекаются 400 субподрядчиков.

«Мы ведем торговлю с ЕС, но не в том объеме, как бы нам хотелось, так как формировавшиеся годами бюрократические барьеры и протекционизм могут колоссально усложнять процесс. Сайт gov.uk/transition берет на себя сложную задачу и выделяет основные моменты, на которые нужно обратить внимание тому или иному бизнесу после переходного периода», – отмечает Бойд.

У REIDsteel уже разработаны долгосрочные планы, которые помогут воспользоваться преимуществами выхода страны из ЕС, в том числе – развертывание многомиллионного нового производства. «Я призываю бизнес смотреть на этот шаг более позитивно и воспользоваться поддержкой от правительства Соединенного Королевства», – говорит Бойд.

Чек-лист предпринимателя

– Чтобы продолжить торговлю с ЕС после 31 декабря 2020 года, вам необходимо будет соблюдать новые правила, включая изменения в торговых процессах и лицензировании.

– Убедитесь, что ваши сотрудники могут продолжать работать и предоставлять услуги клиентам в Великобритании после 31 декабря 2020 года. Позаботьтесь о признании их профессиональной квалификации соответствующим сертифицирующим органом Великобритании.

– С 1 января 2021 года глобальный тариф Соединенного Королевства будет применяться к товарам, импортируемым в Соединенное Королевство. Ознакомьтесь с тарифами, которые могут применяться к импортируемым вами товарам, на странице gov.uk/guidance/uk-tariffs-from-1-january-2021.

– Будьте готовы к новым правилам насчет использования личных данных. Если вы получаете личные данные из ЕС для использования в бизнесе, возможно, вам придется принять меры по защите этих данных.

– Убедитесь, что экспорт товаров (вино, хмель, яйца, мясо птицы, говядина и телятина, фрукты и овощи) соответствует требованиям для экспорта в ЕС после 1 января 2021 года.

– Ознакомьтесь с пошлинами и таможенными процедурами для экспорта ваших товаров по всему миру.

– С 1 января 2021 года изменится порядок экспорта товаров из Великобритании.

– Ознакомьтесь с правилами утверждения типа транспортного средства ЕС на 1 января и далее.

– Ознакомьтесь с изменениями в разных областях, например в таких, как соглашения о закупках и процесс торговой защиты.

– С 1 января 2021 года вам нужно будет подтверждать, что импорт из ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) был произведен на законных основаниях. Для этого вам нужно будет заполнить контрольный список комплексной проверки (due diligence).

– Убедитесь, что у вас есть необходимые документы для вождения в ЕС.

– Если вы отправляетесь в ЕС по работе после 31 декабря 2020 года, вам может потребоваться виза или разрешение на работу.

– Убедитесь, что ваш бизнес подготовлен к окончанию переходного периода, посетив gov.uk/transition.

Приведенные выше рекомендации правительства Соединенного Королевства применимы только на территории Англии.

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