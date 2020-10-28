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Хеллоуин-2020: ужасы в формате COVID

Хеллоуин-2020: ужасы в формате COVID
фото123rf.com

Пандемия коронавируса разрушила многие планы в этом году и поставила под вопрос празднование Хеллоуина. Масштабные мероприятия и гуляния отменили, но можно ли будет ходить по домам с традиционным Trick or Treat?

Власти Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии советуют воздержаться от октябрьских колядок, хотя официально на момент выхода газеты это не запрещено. Вы все еще можете устроить детям праздник и пройтись с ними по району, стуча в двери и пугая народ, но при условии, что вы соблюдаете «правило шестерых» и меры социального дистанцирования.

При обмене сладостями следует надевать маску, а после звонка или стука в дверь использовать дезинфицирующее средство.

В качестве принимающей стороны вы можете снизить риск заражения, просто поставив корзинку с угощениями на пороге. И конечно, все сладости должны быть в упаковках, чтобы дети потом смогли их протереть. Если вы совсем не желаете участвовать в празднике, оставьте записку на калитке или двери. (Напомним, главным знаком того, что вы в игре, служат соответствующее украшение дома и тыква.)

Что касается небольших вечеринок, то в местности со средним уровнем риска (Tier 1) их можно проводить, опять же при условии соблюдения «правила шестерых» и мер социального дистанцирования. Жители районов с высоким уровнем риска (Tier 2) смогут устроить небольшую вечеринку в саду или парке (не более шести участников). Тем, кто проживает в зоне высокого риска (Tier 3), в этом году придется пугать друг друга в Zoom и довольствоваться компанией домочадцев.

К счастью, не все крупные мероприятия, посвященные Хеллоуину, отменили, и кое-какие интересные варианты остались.

Зловещая история от English Heritage

123rf.com

Во многих исторических объектах организации English Heritage предусмотрена своя программа и свои, местные призраки. Например, смотрители замка Pendennis Castle в Корнуолле не раз замечали странный хохот и слышали шаги в мрачных коридорах. Вечерние туры для смельчаков от 16 лет пройдут в Carlisle Castle, Deal Castle, Carisbrooke Castle, Kenilworth Castle, Scarborough Castle, Tynemouth Priory and Castle, Whitby Abbey и Witley Court.

Посетителей помладше ждут жуткие истории и опасные прогулки по заколдованным садам и усадьбам. Семейные прогулки длительностью 45 минут организованы в Audley End, Belsay Hall, Walmer Castle, Brodsworth Hall, Witley Court и Wrest Park и подойдут для детей от 5 до 12 лет.

КОГДА: до 1 ноября

БИЛЕТЫ: от £4 для детей, от £10 для взрослых

Тыквенное королевство в Кенте

123rf.com

Таинственный сад особняка XVII века Groombridge Place превратился в волшебный тыквенный грот! Этот восхитительный аттракцион расположен в живописной сельской местности, где дети смогут вдоволь набегаться в поисках спрятанных от них тыковок. В стоимость билета входит и посещение детской площадки Crusoe’s World, где есть деревянные мостики, качели и гигантский деревянный корабль. Дважды в день тут проходят представления с участием хищных птиц. Еще один плюс – здесь можно прогуляться вдоль канала или по лесу, где обитают лани и даже удивительные зеброослики. Не забудьте праздничные костюмы!

КОГДА: до 1 ноября

ГДЕ: Groombridge Place, Groombridge Hill, Groombridge, Tunbridge Wells, Kent TN3 9QG

БИЛЕТЫ: £6,95 для детей, £8,95 для взрослых, £25 для семей (или групп из четырех человек)

 

Хирургические кошмары в Лондоне

wikimedia.org

В музее старинного анатомического театра с вами с радостью поделятся историями о самых жутких и кровавых медицинских практиках, которые существовали задолго до открытия антисептики и обезболивания. Музей открыт только по субботам, предварительная запись обязательна. Имейте в виду, что попасть в операционную можно только по винтовой лестнице, в которой 52 ступенек. В Хеллоуин тут пройдут развлекательные мероприятия и конкурсы костюмов.

wikimedia.org

КОГДА: каждую субботу

ГДЕ: Old Operating Theatre Museum and Herb Garret, 9a St Thomas Street, London SE1 9RY

БИЛЕТЫ: £20 на группу из шести человек

 

День мертвых в Стратфорде

wikimedia.org

Считается, что в День мертвых граница между миром духов и реальным миром исчезает: души мертвых пробуждаются и возвращаются в мир живых, чтобы пировать, пить, танцевать и веселиться со своими близкими. Отметьте этот праздник жизни и смерти вместе со своими близкими и друзьями 30 и 31 октября в Celestial Cinema в Стратфорде. Здесь вы сможете провести время всей семьей, посмотрев любимые фильмы о привидениях и мертвецах, такие как «Коко» и «Каспер и ведьмы», или присоединиться к вечернему показу культовых хорроров. Кроме того, во время просмотра можно попробовать тематические коктейли или пиццу. 31 октября здесь пройдут две праздничные сессии в мексиканском стиле с развлечениями от группы House of Dinosaur.

КОГДА: кинопоказы – 30 октября в 16:00 и 19:00, 31 октября в 11:00, 13:30, 17:00 и 19:30, вечеринка – 31 октября в 15:30 и 19:00

ГДЕ: 20 International Way, London E20 1FD

БИЛЕТЫ: кинопоказ – от £20 за двоих (в стоимость входят напиток и попкорн), ужин – от £40 с человека (в стоимость входят развлечения, тапас и коктейль), кино и ужин – £100 за двоих

Тюремные страсти в Корнуолле

bodminjail.org

Тюрьма Bodmin Jail завершила серьезную реконструкцию и открыта для посетителей! Это унылое здание было построено в 1779 году, при короле Георге III, и сыграло важную роль в истории Корнуолла. Хит проекта – экскурсия «Мрачная прогулка», в которой используются новейшие спецэффекты, переносящие в жестокое прошлое. Кроме того, посетителям предстоит побывать в неотапливаемом крыле тюрьмы, чтобы воочию увидеть, какими безрадостными были дни и ночи за решеткой. Кроме стандартных мероприятий, во время Хеллоуина также пройдут тематические туры. Вечерние туры нагоняют на участников такой страх, что не предназначены для маленьких гостей.

КОГДА: ежедневно с 10:00 до 18:30

ГДЕ: Bodmin Jail, Berrycoombe Road, Bodmin, Cornwall PL31 2NR

БИЛЕТЫ: от £12,50 для детей (с 5 лет), от £15 для взрослых

Волшебство на грядках в Оксфордшире

fairytalefarm.co.uk

На ферме Fairytale Farm ваши дети превратятся в сказочных сыщиков и попытаются разгадать загадку Спящей Красавицы. Им предстоит найти десять букв и сложить из них имя одной из семи крестных фей. Рискнете ли вы отнести свой ответ в логово злодея?

Не забудьте посетить тыквенную грядку, где можно выбрать тыкву, вырезать на ней смешное или страшное лицо и забрать домой абсолютно бесплатно. Гости в костюмах получат угощение, а те, кто сфотографируется на ферме и разместит снимок в социальных сетях, примут участие в розыгрыше большого приза – годового билета на посещение этого замечательного места для семейного отдыха.

КОГДА: до 1 ноября

ГДЕ: Fairytale Farm, Southcombe, Chipping Norton, Oxfordshire OX7 5QH

БИЛЕТЫ: от £6,30 для детей, от £6,53 для взрослых

Сладкие страхи в Бирмингеме

cadburyworld.co.uk

Сладкоежек ждут на фабрике Cadbury. Специально к Хеллоуину-2020 здесь открылся новый аттракцион – особняк Фреддо с привидениями. Также тут можно увидеть, как работают шоколатье, и попробовать их восхитительные изделия, а еще прокатиться по горке со спецэффектами на тему десертов. Посетители в лучших нарядах получат призы на конкурсе-маскараде.

КОГДА: до 4 ноября

ГДЕ: Linden Rd, Bournville, Birmingham B30 1JR

БИЛЕТЫ: от £12,59 для детей (до 4 лет – бесплатно), от £17,10 для взрослых, от £51,11 для семей

Фестиваль ужасов в Alton Towers

altontowers.com

В этом году парк аттракционов Alton Towers представил новинку – лабиринт Freak Show: Toxic Junkyard. На заброшенной свалке под открытым небом за гостями будут охотиться клоуны в стиле хоррора «Оно». К сожалению или к счастью, это развлечение доступно только для посетителей старше 15 лет. К аттракционам для взрослых также относится зловещий чердачок The Attic: Terror of the Towers, где обитает призрак гувернантки, и шахты Altonville Mine Tours, где прячутся обезображенные охотники за человеческой кожей. Для гостей от 10 лет открыт потрясающий аттракцион Alton Towers Dungeon. Маленькие дети могут повеселиться на балу монстров в CBeebies Land, где можно будет примерить костюмы любимых персонажей. Все гости, вне зависимости от возраста, смогут прогуляться в призрачных садах Garden Lights: Whispering Souls.

КОГДА: до 1 ноября, с 10:00 до 21:00

ГДЕ: Alton Towers Resort, Alton, Staffordshire ST10 4DB

БИЛЕТЫ: от £39 для детей (до 3 лет – бесплатно), от £46 для взрослых

Подготовила Вероника Гориа-Саво

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