Лучшие фильмы для Хеллоуина

В канун Дня всех святых стоит как следует подготовиться. Для начала нужно испугаться, чур только понарошку: перестать читать ежедневные сводки и неутешительные прогнозы, а вместо этого окунуться в придуманный мир зомби, вурдалаков, ведьм и маньяков-садистов. Там все-таки находиться легче и приятнее…

«Поезд в Пусан – 2. Полуостров» (Bando) (2020)

В оригинальном названии, как легко заметить, нет отсылки к ставшему культовым хоррору о поезде с людьми, несущемся на всех парах через Южную Корею, зараженную зомби-вирусом. «Поезд в Пусан» стал событием, так что сиквел просто обязан был появиться – хотя никто не думал, что он может быть таким.

События нового фильма происходят уже после того, как вся Корея превратилась в заповедник зомби, огороженный пограничными войсками соседних государств. Но на этой территории осталось много ценного, и десанты контрабандистов регулярно отправляются в гости к нежити, чтобы добыть там ценные артефакты. Мы наблюдаем как раз за такой группой – уцелевшим беженцам предлагают вернуться на лежащую в руинах родину и добыть там солидный денежный куш. Авантюристы поневоле, они еще не знают, что среди развалин прячутся не только ожившие мертвецы. И в какой-то момент жанр фильма из зомби-хоррора выруливает в сторону постапокалипсиса в духе «Безумного Макса».

«Спутник» (2020)

Несколько старомодный клон «Чужого» вдруг оказался именно тем, что было нужно и российской, и зарубежной аудитории. Великолепный Петр Федоров в роли советского космонавта с живущим внутри паразитом. Прекрасная Оксана Акиньшина в образе фрустрированного психиатра – ее героине приходится разбираться и со своими, и с чужими демонами на одиноко стоящей в степи военной базе. Замечательный Федор Бондарчук – военный, одержимый идеями национального блага и победы любой ценой. Выйдя в России сразу на стримингах, хоррор мгновенно стал хитом, а потом неожиданно для всех оказался очень востребованным в других странах. Славянские хорроры сегодня мировой тренд – видимо, в наших силах так заставить всех бояться, как это больше никто не умеет.

«Кукареку» («Коко-ди коко-да», Koko-di koko-da) (2019)

Эстетский скандинавский хоррор сравнивают с творчеством Дэвида Линча, и понравится он далеко не каждому: слишком жуткий, странный и, как выясняется, слишком близкий к реальной жизни. Родители недавно умершей (практически на наших глазах) девочки едут на машине, ставят палатку в лесу и пытаются переночевать там. Когда начинает светать, из леса выходит компания жутких незнакомцев, похожих на цирковых артистов. Они, перебрасываясь извращенными шутками, медленно убивают обоих героев, но история здесь не заканчивается – наоборот, это можно считать довольно безобидным вступлением. На показах зрители, не выдержав, убегали из зала; а оставшиеся потом называли фильм лучшим ужастиком года.



«Гретель и Гензель» (Gretel&Hansel) (2020)

По мотивам произведений братьев Гримм иногда выходят очень неожиданные фильмы – например, у Терри Гиллиама или Алекса ван Вармердама. Оз Перкинс решил не отставать от коллег. Его интерпретация известной сказки сделала Гретель намного старше брата, а фабулу изменила почти до неузнаваемости. Фактически от знакомого нам с детства сюжета осталась только завязка: дети заблудились в лесу, набрели на домик колдуньи и зашли в него. С другой стороны, поскольку фольклор имеет дело с архетипами, можно отметить, что Перкинс старается актуализировать и иногда буквализировать скрытые в сказке смыслы. Усиливается эротическая сторона сюжета, подробнее разбираются метафоры соблазна и власти. Но это все больше для послепросмотрового анализа. А во время фильма мы лишь часто будем задавать себе вопрос, кого больше стоит бояться: лесной колдуньи или чрезвычайно восприимчивых детей, которые в сложившихся обстоятельствах могут сделать любой выбор.



«Астрал. Онлайн» (Host) (2020)

Несколько лет назад Леван Габриадзе (вы его знаете по роли в «Кин-дза-дза») снял под началом Тимура Бекмамбетова скринлайф-хоррор «Убрать из друзей». Несколько американских ребят сидели за компьютерами и общались в скайпе – мы видели их как бы через веб-камеры. Они обсуждали смерть своей одноклассницы, а потом невидимая сила начинала их убивать прямо во время сеанса связи. Фильм оказался очень успешен при практически нулевой стоимости производства, и все стали срочно снимать скринлайфы.

Host – самый удачный из эпигонов, сейчас на «Томатах» он занимает лидирующую позицию в рейтинге критиков за 2020 год. События происходят во время локдауна и по зуму. Тут чуть больше компьютерных эффектов и сюжет поизобретательнее, все остальное не сильно изменилось. Но почему-то все равно очень страшно.

А если не хочется бояться, то у Габриадзе после «Убрать из друзей» вышла великолепная картина «Знаешь, мама, где я был?» – анимадок про отца Левана, художника, писателя и режиссера Резо Габриадзе. Она волшебная, трогательная, интимная и безгранично талантливая, и ее даже под Хеллоуин посмотреть не стыдно.

