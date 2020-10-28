Почему мы все должны использовать приложение NHS COVID-19

Это бесплатное приложение для смартфонов – часть проекта NHS Test and Trace, разработанная для безопасности ваших близких и вас самих и одобренная медицинскими экспертами.

Благодаря NHS COVID-19 владельцы смартфонов в Англии и Уэльсе могут активно участвовать в профилактике распространения коронавируса. Загрузив приложение (для лучшей защиты данных оно использует технологию Bluetooth, а не GPS), пользователи могут не только видеть свежую информацию об уровне риска в их районе и оперативно узнавать о вспышках заболевания, но также получать уведомления о том, что у кого-то, с кем они контактировали, был выявлен коронавирус. Кроме того, приложение позволяет использовать сканер QR-кода для регистрации в общественных местах.

Врачи общей практики и ученые объясняют, почему NHS COVID-19 должен загрузить и использовать каждый из нас.

Амир Хан, врач общей практики, телеведущий

Для кого предназначено это приложение?

Приложение предназначено для лиц старше 16 лет, проживающих в Англии и Уэльсе, у которых есть смартфон, позволяющий загружать приложения из Google Play или App Store. Важно, чтобы идею, что распространение вируса нужно контролировать, поддержало как можно больше людей. Лучшая профилактика – информирование о вспышках заболевания и о том, кто из ваших контактов заразился, так максимально возможное количество людей сможет самоизолироваться.



У вас уже есть опыт использования приложения?

Да, оно установлено на мой телефон. Я использую постеры с QR-кодом для регистрации в общественных местах, которые посещаю, например в тренажерном зале. Так что я могу сразу узнать, если у кого-то, кто находится там в то же время, подтвердился коронавирус. До сих пор мне не приходили такие уведомления, но я чувствую себя спокойнее, зная, что меня должны уведомить в таком случае. Если вы путешествуете по стране (если это безопасно и вам разрешено это делать) и оказываетесь в новом регионе, приложение оповестит вас об уровне риска.

Что бы вы сказали людям, которые не верят в успех приложения?

Меня волновал вопрос защиты моих данных. Приложение защищает личные данные, используя проверенную технологию Bluetooth от Apple и Google, которая не раскрывает информации, кто вы и где вы находитесь. Единственное, что вы должны предоставить из ваших личных данных, – первая часть вашего почтового индекса. Вот все, что необходимо для отправки уведомлений. И приложение действительно работает. Чем больше людей загрузят его, тем эффективнее оно будет это делать.

Дэвид Бонсал, исследователь кафедры медицины Nuffield Оксфордского университета; работает врачом в больнице имени Джона Рэдклиффа

Какова была ваша роль в создании приложения?

Мы обнаружили, что вирус распространяется значительным количеством людей, которые не знают, что инфицированы. Инструмент, который вы используете для выявления людей, не знающих, что они инфицированы, – это и есть отслеживание контактов.

Есть ли какие-то исследования, подтверждающие эффективность приложения?

Известно, что симптомы коронавируса проявляются спустя примерно пять дней после заражения и время, в течение которого человек может заразить других, составляет тоже примерно пять дней. В этот пятидневный период вероятность заразить кого-то в будущем такая же, какой она была в прошлом. Минимальное количество людей, необходимое для того, чтобы приложение показало себя в действии, – два. Если приложение установлено на моем и вашем телефонах, мы близко контактируем и стало известно о вашем заражении коронавирусом, то приложение сообщит мне, что я могу быть носителем инфекции. Тогда я отменю визит к своей бабушке и тем самым смогу защитить ее; причем для этого ей самой не нужно его устанавливать.

Как приложение работает?

Система не отслеживает ваши координаты – она не использует GPS. Ваш телефон испускает случайные коды, отслеживает чужие коды и взаимодействует с другими телефонами. К примеру, на вашем телефоне хранятся коды, которые содержат информацию о телефонах, находившихся неподалеку. Для того чтобы вы их получили, вы должны находиться рядом продолжительное время. Если вы или кто-то из ваших близких контактов обнаружит у себя симптомы коронавируса, запросит тест и тест подтвердит диагноз, то ваш или его личный код будет передан в NHS Test and Trace. Телефоны других людей также постоянно просматривают эти коды, чтобы проинформировать вас: «Да, мне знаком этот код, он пришел с телефона человека, у которого подтвердился коронавирус».

Сара Джарвис, врач общей практики, радиоведущая и лицо NHS Test and Trace



Каковы характеристики нового приложения NHS?

Мне не нравилось предыдущее приложение, но мои вопросы и сомнения по его поводу были услышаны. Вот почему я согласилась стать лицом NHS Test and Trace. Приложение предупреждает вас, что вы были в тесном контакте с заболевшим коронавирусом, но это касается контактов продолжительностью от 15 минут. Приложение позволяет вам анонимно передать данные о ваших контактах, если у вас подтвердится коронавирус.

Почему вы рекомендуете загрузить приложение каждому?

Загрузка приложения – часть решения проблемы. Во всех странах, которые неплохо справляются с эпидемией COVID-19, существуют подобные разработки. Даже если приложение загрузит лишь малая часть людей, предупрежденных будет намного больше, как и тех, кто узнает, что может способствовать распространению вируса. Это значит, что мы сможем уменьшить число R и, я надеюсь, предотвратить полный локдаун.

Приложение защищает наши личные данные?

При разработке приложения его создатели сотрудничали с Google and iPhone. Любые ваши личные данные, использованные в приложении, хранятся только на вашем телефоне, и если вы решите удалить приложение, они тоже будут удалены. Пользователи приложения анонимны, и оно не может быть использовано для определения вашего местоположения, в целях борьбы с преступностью или для контроля над мерами изоляции и социального дистанцирования.

Кристофер Фрейзер, профессор исследования динамики патогенных организмов на кафедре медицины Nuffield Оксфордского университета



Отслеживание контактов помогло контролировать пандемию в других странах. Вы можете прокомментировать это?

NHS Test and Trace – эффективная система. Приложение создавалось в помощь людям. Мы близки к тому, чтобы обратить развитие пандемии. Многие страны в Азии контролируют эпидемию, включая Японию и Южную Корею. Новая Зеландия полностью взяла пандемию под контроль, как и Австралия. Австралия использовала приложение для отслеживания контактов одновременно с тестированием и ручным отслеживанием контактов и мерами социального дистанцирования. Нам нужен весь этот арсенал.

Так что же, развитие ситуации зависит от каждого человека, загрузившего приложение?

Все в наших руках. Наша команда едина во мнении: чем больше людей загрузят приложение, тем выше будет степень контроля над пандемией. Чем больше нас сделает это, тем скорее мы сможем противостоять волне коронавируса. Солидарность очень важна. Ведь для нас действительно имеет значение, чтобы школы и университеты работали, а еще мы хотим, чтобы люди вернулись в пабы, рестораны и театры, – но мы не можем этого позволить, если вирус не поддается контролю.

Существовать или жить полной жизнью – теперь разница очевидна, не правда ли?

Мы все подавлены. Мы, ученые, тоже люди, нам также хочется встречаться с друзьями и развлекаться. Посмотрите на мировой опыт: как только вирус оказывается под контролем, все идет на лад, в том числе и в материальном аспекте.

Если вы уже загрузили приложение, пожалуйста, не забывайте его использовать для защиты ваших близких. Подробнее – на covid19.nhs.uk.