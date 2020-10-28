Лондонцы составляют список пабов с подогреваемыми верандами

И распространяют его через WhatsApp

Лондон попал во вторую группу коронавирусных ограничений. Это значит, что люди из разных домохозяйств могут встречаться друг с другом только на открытых пространствах. Таковыми считаются парки, улицы или открытые веранды пабов.

Находчивые лондонцы создали Google-документ, в который добавляют названия пабов с подогреваемыми верандами, где можно посидеть и при этом не замерзнуть. Создатель документа неизвестен, а доступ к нему может получит любой желающий – нужно только пройти по ссылке. В самом списке ничего особенного нет: только названия и краткие комментарии («не очень вкусная еда», «жарко как в сауне» и «отсюда открывается хороший вид на Темзу»). Если у вас на примете есть подходящий паб, вы можете добавить его в список.

Пользователи даже сделали карту, на которой отметили некоторые из заведений. Однако она обновляется гораздо реже списка, поэтому в первую очередь надо следить за ним.

Создатели файла отметили сегодня, что не ожидали такой реакции – о них написали несколько лондонских СМИ, включая портал Time Out. Журналистам прислали документ в WhatsApp.