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Индейка в пролете

Индейка в пролете
фото123rf.com

                 Анастасия Яковлева

В этом году часть британцев рискует остаться без любимого блюда на Рождество – традиционной индейки. На птицефабриках, как и на многих других производствах, не хватает специалистов. «Брекзит», COVID-19 и законопроект об иммиграции не только ограничивают приток рабочих в Британию, но и заставляют бежать тех, кто уже долгое время трудился во благо Соединенного Королевства. Таким образом, экономический кризис, вызванный пандемией, может усилиться в разы. Почему иммигранты уезжают из Соединенного Королевства и каким способом власти пытаются исправить ситуацию?

Мелкая птица

Сезонные рабочие, которые приезжают на заработки в Великобританию (в основном из стран Восточной Европы), теперь не могут пересечь границу сразу по нескольким причинам. Одна из них – карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавируса. Как пишет французское издание Le Figaro, британские фермеры начали бить тревогу и адресуют правительству письма с просьбами разрешить въезд в страну хотя бы тысяче рабочих. Если иммигранты из Румынии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии и Венгрии не прибудут в страну в ближайшее время, они не успеют получить навыки обработки птицы к Рождеству.

Кроме того, по словам главы Британского совета по птицеводству Ричарда Гриффитса, если рабочие все-таки не приедут, в стране могут существенно повыситься цены на продукты питания, в частности на индейку. Это значит, что за популярной птицей могут выстроиться очереди.

Ежегодно британцы покупают около 9 млн тушек индеек. Как правило, предпочтение отдается крупным особям, однако в этом году фермеры ожидают спрос на более мелких. Причина все та же – COVID-19, из-за которого британцы не смогут собираться большими компаниями даже на рождественские праздники.

freepic.com

«Собери для Британии»

В этом году страна столкнулась с проблемой нехватки рабочих не только в сфере производства птицы, но и при сборе урожая, пишет The Guardian. Производители продуктов питания еще весной сообщали о том, что рабочих на британских фермах и полях существенно меньше, чем требуется. Тогда Принц Чарльз попросил британцев о помощи в сборе урожая. «Если мы хотим в этом году собрать урожай британских фруктов и овощей, нам нужна армия людей», – сказал Чарльз в видеообращении и начал информационную кампанию «Собери для Британии».

Как отметил руководитель британской Федерации производителей продуктов питания и напитков Иан Райт, одной из причин дефицита рабочих в пищевой промышленности может стать новый закон об иммиграции.

Роботы на грядках

Пока политики принимают неудобные законы, британские компании пытаются своими силами решить проблему нехватки рабочих. Например, как пишет портал Freshplaza, в этом сезоне в Великобритании уже были опробованы новые роботизированные системы на фермах по производству ягод и фруктов. Контролировать то, как идет разработка робототехники для сбора плодов, а также как она используется, будет Агропродовольственный консорциум. Новые технологии планируется внедрить уже в 2021 году

Курируется такая работа Национальным фермерским союзом, Университетом Линкольна, Центром Agri-EPI и Центром производственных технологий. Поддерживают инициативу более сотни производителей продуктов питания. «Мы хотим донести наши разработки до промышленности в очень короткие сроки», – сказал в своем обращении к британцам профессор Agri-Food Technology в Университете Линкольна Саймон Пирсон.

Консорциум помогает инженерам и фермерским сообществам находить друг друга и заключать контракты на сотрудничество. Кроме того, объединение обеспечивает инвестициями создание новых роботов, привлекает производителей из агропродовольственного сектора для их производства и проводит тесты новых роботов на фермах.

Пожили, и хватит

Сегодня в Великобританию не могут приехать не только новые, желанные сезонные мигранты. Те, кто уже проживает в стране, возможно, скоро вынуждены будут ее покинуть. С таким предупреждением выступила группа британских депутатов. Как пишет The Independent, тысячи граждан ЕС, проживающих в Соединенном Королевстве, могут быть депортированы, потому что не подтвердили свой статус проживания в стране после «Брекзита».

Согласно государственной схеме граждане ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, которые непрерывно находились в Великобритании в течение пяти лет, могут подать заявление о получении статуса постоянного проживания, позволяющего им остаться. К концу июля было подано около 3,8 млн заявлений, из них рассмотрено 3,6 млн. При этом чуть более 2 млн человек получили статус settled, 1,5 млн – статус pre-settled, а 75 тыс. – отказ.

Непонятно, смогут ли эти люди находиться в стране после окончания переходного периода «Брекзита». Десятки тысяч мигрантов могут лишиться возможности остаться в Британии. Все это чревато опасными экономическими последствиями, особенно если учесть, что именно мигранты часто работают водителями, курьерами, персоналом ферм, супермаркетов, больниц и домов престарелых. И именно приезжие на позициях ключевых работников (key workers) поддерживали жизнь в стране во время первого вызванного COVID-19 карантина и продолжают это делать сейчас.

«Большинство европейских мигрантов, которые живут в Великобритании и работают в больницах и супермаркетах, имеют право находиться здесь в силу правил ЕС о свободе передвижения, которые правительство стремится отменить. Теперь их просят подать заявку, чтобы они получили возможность остаться в Великобритании согласно новой схеме, и этот процесс не гарантирует успеха для всех, – говорится в открытом письме депутатов (в их числе лидер Шотландской национальной партии в Вестминстере Иан Блэкфорд) премьер-министру Джонсону. – Очень жаль, что многие герои и героини коронавирусного кризиса чувствуют себя нежеланными гостями в нашей стране из-за тона и содержания наших национальных дебатов по иммиграции». Депутаты отмечают: «Статус постоянного жителя сегодня предоставлен многим гражданам ЕС, но мы крайне обеспокоены перспективой того, что некоторые из них его не получат. Поскольку работа большей части государственного и некоммерческого сектора приостановилась из-за вызванного коронавирусом кризиса, система подачи заявок была серьезно нарушена, приостановлено действие системы поддержки соискателей и информационные кампании. Если правительство не примет меры, многие тысячи людей могут оказаться обойденными». Тех, кто не получит необходимый иммиграционный статус вовремя, ждут так называемая «враждебная среда» и депортация.

Переезд – по баллам

А теперь – о самом законопроекте, позволяющем трудоустраиваться в стране путем набора определенного количества баллов. Том самом, который, по мнению некоторых аналитиков, еще больше усложняет ситуацию с нехваткой рабочих.

Правительство Бориса Джонсона планирует выстроить к 2021 году новую миграционную систему, и законопроект об иммиграции в Великобританию после выхода страны из Евросоюза, принятый парламентом во втором чтении, станет первым шагом на пути к ней. После принятия во втором чтении акт должен будет пройти через профильные парламентские комитеты, а затем состоится финальное голосование в нижней палате британского парламента.

В законопроекте предлагается, чтобы иммигранты получали вид на жительство в Соединенном Королевстве и право на трудоустройство, если наберут определенную сумму баллов. Баллы, в свою очередь, будут начисляться в зависимости от профессии, квалификации, образования и возраста претендента. Похожая система действует в Австралии и Канаде. «В результате принятия этого закона потенциальные иммигранты в Британию из разных стран, включая европейские, окажутся в равных условиях», – отмечает одна из инициаторов законопроекта, министр внутренних дел Прити Пател.

Однако оппоненты Пател уверены: законопроект усугубит экономическое неравенство в Британии. Ведь в его рамках планируется установить для квалифицированных мигрантов нижний порог зарплаты в размере £25 600 в год. Многие работники, которые получают меньше этой суммы, сочтут, что не нужны стране.

С 1 января 2021 года у иммигрантов будет право поселиться в Великобритании, только если они наберут 70 баллов по девяти разработанным правительством критериям. Трем из критериев (на 50 баллов) необходимо соответствовать без условий и исключений – это приглашение на работу от зарегистрированной и реально работающей в Британии фирмы или организации, соответствующая квалификация и владение английским на определенном уровне. Остальные критерии, которым надо соответствовать, иммигрант может выбрать для себя сам. Среди них – минимальная зарплата, дефицитные профессии и ученые степени. Главное, в общей сложности набрать заветные 70 баллов.

Дорога благих намерений

Принимая законопроект об ограничении притока иммигрантов в страну, власти пытаются обеспечить равными правами рабочих, желающих трудоустроиться в Великобритании. На первое место выводится не наличие европейского паспорта (который дает преимущество европейцам), а необходимая квалификация, профессионализм, наличие приглашения от компании и знание языка. Об этом не единожды говорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Что касается неквалифицированного труда, то, по его мнению, тех трех миллионов граждан Евросоюза, которые находятся в стране сейчас и решили остаться для выполнения такого рода работ, вполне хватит.

Насчет сезонных сельскохозяйственных рабочих изначально планировалось сделать исключение – их число должно было увеличиться в четыре раза (до 10 тыс.) в год. Но это в условиях нормальной жизни, без COVID-19. Однако мы должны принимать в расчет сегодняшние реалии. Мы живем в условиях пандемии, и неизвестно, сколько еще она продлится…

Ситуация с нехваткой специалистов на птицефабриках, которую мы наблюдаем сейчас, говорит сама за себя: Великобритании жизненно необходимы иммигранты, желающие заниматься неквалифицированным трудом, и рук уже недостаточно.

Власти призывают бизнес приспособиться к новым условиям. Пока риск того, что новая иммиграционная политика со временем может вызвать настоящий кадровый голод, достаточно высок…

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