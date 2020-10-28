Walk in peace, или Символы лондонских кладбищ

Когда я рассказываю друзьям, что периодически включаю кладбища в туристические маршруты, они искренне удивляются. Их удивление можно понять: на многих людей «последние приюты» навевают меланхолию; кроме того, достаточно вспомнить, как выглядят погосты в России, чтобы стало ясно, почему погулять там желающих мало.

Но в Британии дела обстоят иначе. Кладбища тут гораздо старше российских, и превращать их в места для прогулок начали еще в XIX столетии. Сочетание старины (оставившей трагедию далеко в прошлом), изобилия зелени и сложной эстетики даже создает свою романтику, сугубо британскую. Включенные в оформление памятников элементы способны рассказать многое тому, кто знаком с этой символикой. Мы взглянем на самые романтичные и интересные кладбища Лондона – не для того, чтобы предаться мрачным мыслям или пощекотать нервы перед Хеллоуином, а чтобы узнать больше об английской истории и культуре.

Адрес: Swain’s Ln, Highgate, London N6 6P

Время работы: лучше проверить на сайте

Билеты: от £4,5 до 14

Альфа и омега всех романтичных барышень и убежденных готов, Хайгейтское кладбище законно претендует на звание самого знаменитого кладбища Британии. Выглядит оно на самом деле драматично: среди мрачных старых деревьев разбросаны увитые плющом могильные памятники, между ними петляют узкие дорожки, отовсюду упорно прорастает дикая растительность – от вездесущих платанов до полевых цветов. Все это густо заросло травой, что только добавляет месту красочности.

Одна из отличительных черт Хайгейта – изобилие скульптурных памятников. Рыдающие ангелы, скорбящие девы и прочие кладбищенские персонажи изваяны в виде скульптур в человеческий рост. Самый частый сюжет – ангел.

Все могильные ангелы разные. Те из них, что с широко распахнутыми крыльями воздевают руку вверх или держат на руках мертвое тело, символизируют бессмертие души после вознесения на небо. Как правило, такие статуи украшают могилы очень религиозных людей. Ангел с опущенными вниз руками отражает горе утраты. Его же обозначает ангел, который опирается о могильную тумбу или лежит на ней. Плачущий ангел – символ очень ранней смерти, обычно таких ставили на могилах детей или молодых людей.

Также среди статуй встречаются плачущие девы. На самом деле это тоже ангелы, просто без крыльев. Такой вариант использовали, чтобы выразить земную скорбь: этот ангел, сочувствуя горю, не хочет улетать и уносить душу умершего на небо. Иногда ангелов ваяли и в виде детей – таких можно найти над захоронениями ребенка или подростка.

Попадаются и более простые композиции: сломанная посередине колонна означала смерть в ранней юности, тумба с драпировкой – горе утраты, а скульптурная погребальная урна напоминала о бренности бытия.

Скульптуры – результат викторианской моды на готику, ведь Хайгейт – кладбище совсем не старое, его заложили только в 1839 году, при создании семи новых кладбищ вокруг Центрального Лондона.

В Хайгейте похоронены Карл Маркс, писатель Дуглас Адамс, поэт Джордж Элиот, художник Люсьен Фрейд, родители, жена и брат Чарльза Диккенса.

Кладбище состоит из двух частей: восточной и западной. Вход в West Cemetery возможен только с туром, билет стоит £14. East Cemetery можно посмотреть самостоятельно в любое время, вход стоит £4,5.

Адрес: London NW3 6UT

Время работы: ежедневно с 10:00 до 17:00

Вход бесплатный

В соседнем с Хайгейтом Хэмпстеде есть более интересное, на мой взгляд, место. Первая церковь в этих краях появилась в 1312 году. Нынешнее здание относится к XVIII веку, но построено оно на куда более древнем месте захоронений. Монахи Вестминстерского монастыря получили этот кусок земли во владение в X столетии, и есть вероятность, что кладбище вокруг церкви датируется примерно так же.

Картинка получилась с настроением: старинная приходская церковь и вокруг древний погост, неровный, холмистый, заросший ежевикой, где среди кривых вековых деревьев тут и там стоят накренившиеся в разные стороны могильные плиты и рассыпающиеся от старости замшелые семейные усыпальницы и царит тишина.

Здесь захоронения более старые, поэтому на могилах можно найти подзабытые символы. Например, якорь – он символизировал надежду на встречу с умершим в лучшем мире; якорь с разорванной цепью означал раннюю смерть. Цветок лилии помещали на могилах детей и невест, умерших до свадьбы, цветок страстоцвета намекал на медленную, мучительную смерть после длительной тяжелой болезни, а роза – на смерть раньше срока. Оливковые ветви символизировали спокойную смерть после полной событий, насыщенной жизни, а лавр – длительную службу покойника в армии. Также на могилах офицеров часто изображали ордена и военно-армейскую символику. Пожимающие друг друга руки – знак наступившего вечного блаженства на небесах. Книга означает, что покойный жил по заветам Библии (ее часто можно встретить на могилах людей религиозных).

Есть элементы и более древние – например, рог изобилия выражал благодарность небесам за долгую и полную жизнь. Такой рог украшает могилы многодетных родителей, умерших в глубокой старости и вырастивших много детей, ставших достойными гражданами общества. Факел отмечает захоронения людей, менявших к лучшему чужие жизни: его можно найти на памятниках учителям или благотворителям. Чаще всего попадаются изображения черепа и костей – древнее напоминание о бренности бытия, художественное отражение принципа memento mori, «помни о смерти».

В 1812 году через дорогу от церкви открыли дополнительное кладбище, на отдельной территории (Extension). Его сполна коснулась викторианская готика – здесь тоже есть статуи. Еще тут очень много кельтских, или ирландских крестов, с перекрестьем, вписанным в круг. Ставят их не только на могилах ирландцев: перед нами один из древнейших символов вечности, и найти его можно на могиле любого британца – он отражает веру в бессмертие души.

Место это куда менее вылощено, чем туристический Хайгейт, так что статуи заросли плющом и той же непроходимой ежевикой, подраскрошились и потрескались, обзавелись знаками возраста, отчего стали только краше.

Писатель Брэм Стокер, побывавший на этом кладбище, поместил на нем часть действия своего знаменитого романа «Дракула» (см. рубрику «Читать!»). Именно здесь по ночам восставала из могилы, чтобы пить кровь, молоденькая девушка Люси – очередная «невеста» бессмертного вампира.

Адрес: Fulham Rd, Kensington, London SW10 9UG

Время работы: ежедневно с 7:00 до 17:00

Вход бесплатный

У Бромптонского кладбища есть особенность: оно сразу создавалось как кладбище и публичный парк одновременно. Сейчас нам такое сочетание кажется странным, но в 1839 году люди относились к смерти иначе. Так что в Бромптоне (он имеет статус королевского парка) есть одновременно и ряды могил XIX столетия, и прогулочные аллеи для бегунов и для мам с колясками. Сюда на самом деле приходят гулять, причем так было с самого начала – когда-то Беатрис Поттер бродила между памятниками и читала надписи на них, придумывая в то же время персонажей для своих сказочных историй.

Из-за паркового назначения к постройкам в Бромптоне подошли с особой тщательностью. Центр кладбища – очень красивая часовня с круглым куполом. От нее отходят две симметричных галереи, охватывающих довольно большую площадь, за образец для которой взяли площадь Святого Петра в Риме.

Здесь часто хоронили новаторов науки или искусства, зачастую не очень-то религиозных, так что среди памятников куда больше неожиданных элементов оформления: рабочие инструменты, связанные с хобби и увлечениями предметы и т. д.

Бромптон неофициально считался масонским кладбищем, поэтому среди декоративных мотивов на могильных камнях попадаются соответствующие символы: мастерок, циркуль, линейка, вписанный в треугольник глаз. «Отметились» и иллюминаты – их знак похож на масонский, но треугольник окружен лучами света. Есть символы и других тайных организаций – например, ордена Золотой Зари (было когда-то такое сообщество). Его знак – уникурсальная гексаграмма – похож на звезду Давида, но две линии идут иначе: не параллельно, а скрестно. Если очень постараться, можно найти и куда более древний знак розенкрейцеров – членов ордена Розы и Креста, – или их подражателей, которых в начале XX века стало очень много. Символов у розенкрейцеров два: роза на кресте и крест, вписанный в опущенный одной вершиной вниз треугольник.

Нанхэдское кладбище (Nunhead Cemetery)

Адрес: Linden Grove, London SE15 3LP

Время работы: ежедневно с 8:30 до 16:00

Вход бесплатный

Это полузаброшенное кладбище в своей невосстановленной части больше напоминает диковатый лес, чем городское пространство. Неудивительно, что у него есть статус местного заповедника (Local Nature Reserve).

Заложили Нанхэдское кладбище в 1840 году. В XX веке его закрыли, и оно быстро стало дичать, все больше зарастая травой и привлекая расхитителей могил. В 1990-х годах группа местных энтузиастов начала восстановительные работы – часть уже отреставрировали, часть так и лежит в зарослях. Кладбище это только украшает: на нем много больших деревьев, а вокруг старых памятников (есть и скромные камни, и пышные монументы) снует всякая мелкая живность.

Кладбище очень большое, так что местные жители запросто ходят гулять по его запутанным дорожкам и берут с собой детей. Отдельная радость – смотровая площадка с видом на собор Святого Павла.

Здесь, кроме ангелов, много изображений херувимов – круглощекие детские лица и раскинутые крылья. Херувимы олицетворяли невинность, поэтому они обычно встречаются на могилах детей или людей, умерших в ранней юности. Иногда в старину новорожденных, умерших во время родов или сразу после них, хоронили не в отдельной могиле, а в гробнице ранее умершего родственника или в семейной усыпальнице. Даты рождения и смерти, а также имя ребенка при этом не подписывали (как знак того, что он толком не родился), а наносили изображение херувима. Так символ смерти в детстве попадал на могилы взрослых.

Интересно, что в Британии знаки на могильных памятниках не всегда соответствуют тому, кто похоронен в могиле. Если человек погиб на войне в чужой стране или утонул в море и тела для захоронения не было, то его близкие, случалось, наносили в его честь памятный символ на памятник кого-то из ранее умершей родни – чтобы была возможность прийти к погибшему на могилу. Так что если вы видите на гробнице почтенной престарелой леди из XIX века значок военного ордена, это не значит, что сама леди воевала: скорее всего, кто-то из ее потомков или родственников нашел смерть далеко от дома.

Адрес: 215 Stoke Newington High St, Stoke Newington, London N16 0LH

Время работы: ежедневно с 8:00 до темноты

Вход бесплатный

Эбни-парк – кладбище-сад. Могилы здесь часто заложены не рядами, а в виде сложных узоров. Парк создавался как кладбище и дендрарий одновременно – и это первое кладбище-дендрарий в Европе. Его, как и Бромптон, с самого начала предполагалось открыть как публичный парк.

Кладбище Эбни некоторое время простояло полузаброшенным, так что местные растения частично вытеснили посаженные ботанические диковинки, частично – причудливо с ними смешались; сейчас на территории парка около 2 500 разновидностей растений. При этом некоторые части викторианского «последнего пристанища» выглядят как запущенный лес с вьюнками и валежником, среди которых поднимаются могильные камни.

Хоронили тут по большей части приверженцев нонконформистских церковных течений, так что памятники преобладают простые, а среди надгробных знаков часто встречаются символы Христа – крест или его инициалы. Охраняет покой умерших сто с лишним лет назад кальвинистов часовня в готическом стиле. Тут есть и прогулочные дорожки, и кривые тропинки среди кустов и деревьев, и выступающие из буйных зарослей то тут, то там покосившиеся могильные плиты. Место очень тихое, спокойное и красивое.

Подготовила Елена Чернова