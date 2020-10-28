Человечество использует рот не только для еды, но и для разговоров с очень давних пор. Для подтверждения своей позиции наши предки не чурались пустить в ход и кулаки. Со временем использовать активную физическую агрессию перестало быть модным, и агрессия перешла исключительно в вербальную сферу.

И понеслось…

«Детка, – говорила мне очень любящая меня бабушка, – отдай пирожок брату! Кто тебя замуж возьмет толстенькую?» Бабушка искренне верила, что это забота. И я верила. Но сложности в отношениях с пирожками я до сих пор обсуждаю на личной терапии. Там же я узнала, что бывают слова, которые преподносятся нам с любовью и заботой, но ни тем, ни другим не являются. И от них становится грустно и стыдно. А у некоторых развиваются противоречивые отношения с пирожками…

Слова нелюбви – какие они?

«Успокойся!»

На самом деле после этой фразы невозможно успокоиться. Наоборот, хочется рвать и метать, кидать предметы в человека, который нам такое предложил. А происходит это потому, что истинное послание фразы на самом деле иное: поскорее замолчи и не смей тут выплескивать свои чувства. И оттого, что в нас обратно заталкивают сильные эмоции, у нас возникает закономерное чувство злости и отчаяния. Ведь нас не слышат и не хотят слышать.

Почему люди предлагают нам успокоиться? Просто потому, что сами очень ранятся о нашу боль, злость, горе. Люди настолько хрупки, что единственным способом спастись и является это самое «успокойся». Очень грустно, если эти люди – ваши родители, а вы ребенок.

«У кого-то сегодня, как всегда, ПМС (трудности на работе, болит голова, обострение хитрости)»

И даже если у вас ПМС, и голова раскалывается, и хитрость воспалилась, плакать хочется все равно. Потому что за этой фразой чаще всего скрываются обесценивание и навешивание ярлыка. Мы считываем подтекст, и наш стыд за нежелательное поведение перемежается со злостью. Очень хочется, чтобы просто услышали, поняли и пожалели, нам же ставят в вину, что мы не излучаем праздник и позитив. Как и в случае с «успокойся», происходит это оттого, что человек рядом слишком тревожится, когда вы испытываете негативные чувства, и не может со своей тревогой справиться. Но зато может пристыдить вас – источник его тревоги.

«Детка, ты помнишь, что после шести девочки обычно не едят? Особенно такие, как ты, склонные к полноте»

Даже самый сладкий голос не в силах смягчить таящийся в этой фразе яд. Здесь есть покровительственный тон человека, который почему-то дал себе право быть вашим наставником. Есть стыдящее отношение к вашему телу и оценка вашего поведения как нежелательного. Кроме того, она надолго поселяется в голове. Многих здоровых барышень она привела в клинику неврозов – лечить расстройство пищевого поведения.

Эту фразу произносит человек, который отчаянно что-то сам себе запрещает. Например, есть. И теперь любой розовощекий посетитель «Макдональдса» вызывает в нем отчаянную зависть и злость.

«Ради своего же блага кончай заниматься этой ерундой»

Очень-очень грустно, когда близкий или даже неблизкий человек оценивает ваши занятия как ерунду. Даже если потом он скажет, что хочет вам добра и открывает глаза на правду, которую видят все, кроме вас. Даже если вы действительно не заняты спасением человечества и изобретением лекарства от рака, а разглядываете ковер на стене. Эта фраза совсем не о любви и не о заботе, она призвана заставить вас почувствовать себя маленьким и глупым. Чтобы вы спросили совета у кого-то большого и умного, он уж непременно расскажет вам, как надо правильно жить. В психологии такой прием называется «пристройка сверху» – им, как правило, пользуются те, кому не хватает уверенности в себе. Они поправляют свою самооценку, рассказывая окружающим, что то, чем те занимаются, ерунда.

«Ну а что ты обижаешься? Я же хочу тебе помочь!»

Эту фразу можно услышать после любой гадости в ваш адрес. Просто представьте себе самое неприятное, что можете сказать другому человеку, и попробуйте в конце добавить такие слова. Чудеса: вы теперь не хам и грубиян, а заботливый человек, у которого исключительно благие намерения.

Конечно же, все это неправда. Человек, убеждающий вас не обижаться, именно хам и грубиян. Только еще и трус в придачу, потому что пытается выдать агрессию за заботу. Пассивная агрессия – трусливый способ решать конфликты: хочется кричать и обзываться, но отпор получить-то страшно.

Что делать, если вас часто пытаются «любить» именно так?

Я привела лишь короткий перечень фраз – уверена, что их гораздо больше. Но принцип общий: в первую очередь стоит доверять себе и своим чувствам. Если вам неприятно после той или иной реплики собеседника и у вас не разливается в груди благодарность от поддержки, то вас совершенно точно никто не пытался поддержать.

Следующий шаг – признать, что если вы чувствуете себя плохо, то вы столкнулись с пассивной агрессией и нарушением ваших границ. И дело тут совершенно не в вас, а в агрессоре, который на самом деле пытается полечить или заполнить что-то в себе за ваш счет.

Если вы убедились, что перед вами агрессор, ничего, кроме как защищаться, не остается. Не стоит пытаться переубедить агрессора или доказать ему свою правоту. Не стоит пытаться вступать с агрессором в игру «сам дурак». Надо четко и ясно дать понять, что вам неприятно и что с вами так обращаться нельзя. Например, сказать: «Пожалуйста, прекрати так говорить, мне это совершенно не нравится» (можно без «пожалуйста»). Далее на вас, скорее всего, выплеснут злость или обиду, могут последовать упреки. И это будет окончательным индикатором того, что вы не ошиблись: перед вами агрессор!

Бывает, в ответ на такие слова искренне просят прощения. Извинения означают, что перед вами зрелая личность, просто человек плохо знаком с вами и случайно нарушил ваши границы. Ну или вы слегка перебдели с защитой. И в том, и в другом случае извинения покажут, что перед вами вполне адекватный человек, который готов уважать вас и принять правила игры. С ним точно стоит познакомиться поближе.

Семейный психолог Светлана Охотникова