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Спасаем кожу после маски

Спасаем кожу после маски

Елена Лесли,
elena@angliya.com
@angliya_beauty

Сначала мы сидели на карантине и мечтали попасть в салон, чтобы сделать все запланированное. Но когда косметологи наконец смогли принимать клиентов, оказалось, что задача номер один – восстановление кожи после регулярного использования масок. Как это сделать? Разобраться поможет косметолог Тая Амбер (tayamber.co.uk).

#Maskne

Вернувшись к практике после карантина, Тая заметила, что, вместо запланированных процедур по омоложению, необходимо восстанавливать кожу клиенток. Виной проблемы – постоянное либо неправильное ношение масок, в результате которого кожа становится раздраженной и повышенно чувствительной, увеличивается количество воспаленных папул, появляется постоянный дискомфорт, обезвоженность и трещины на коже. Этот новое явление косметологи назвали Maskne – по аналогии с акне.

Маска, защищающая нас и окружающих от распространения вируса, для кожи скорее враг, чем друг. В местах трения и сдавливания (на переносице, под глазами) возникают красные полосы, заломы, раздражение, а в зоне подбородка и щек – воспаления и прыщи, причем даже у тех, кто раньше не знал проблем с кожей. Почему это происходит? Ответ прост: мы дышим в маску на протяжении 30–90 минут (а кто-то и дольше, если работа предполагает ее постоянное ношение), тем самым повышая влажность и изменяя pH нашей кожи. Получается эффект бани – создается идеальная среда для акне, комедонов и угрей. Нежелательный результат буквально налицо! Ситуация усугубляется, если вы ежедневно наносите макияж.

Как спасти кожу?

Материал имеет значение

Первое – нужно менять маски, регулярно их стирать и, конечно, если вы еще этого не сделали, наконец выбросить ту самую, что лежит в кармане с марта.

Кроме того, важно, из чего сделана маска. Если у вас чувствительная кожа, стоит обратить внимание на маски из шелка – эта ткань позволяет коже дышать и хорошо впитывает влагу, не создавая парникового эффекта. Их легко стирать, и высыхают они практически мгновенно. Хлопковые тоже хороши по-своему, но они создают больше трения, вызывая раздражение, и плохо пропускают воздух. О вреде синтетики мы все прекрасно знаем. И тут стоит вспомнить, что не только маска может навредить: высокие воротники, поло, шарфы тоже усугубят состояние кожи. Тая предлагает отдавать предпочтение одноразовым маскам.

Правильный уход

Вторая важная составляющая – уход за кожей. И если раздражение и высыпания уже появились, постарайтесь как можно меньше касаться лица руками и обратите внимание на средства с противовоспалительными компонентами.

Бензоилпероксид – оказывает противомикробное действие, улучшает оксигенацию тканей, снижает образование себума. Средства с этим компонентом следует применять с осторожностью во время беременности, при кормлении грудью, а также детям до 12 лет.

Масло мелалеуки (чайного дерева) – природный антисептик, который обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Его рекомендуют при экземе, угревой сыпи и акне, оно хорошо успокаивает кожу, снимает зуд, уменьшает проявление красноты и отечности. У всех эфирных масел есть противопоказания, их ни в коем случае нельзя применять во время беременности, назначать детям до года, астматикам и аллергикам.

Зеленый чай – его можно найти в составе некоторых кремов и тоников. Танин, который содержится в зеленом чае, снимает воспалительные процессы, успокаивает раздраженную кожу, а витамины и полифенолы уменьшают проявление покраснений, укрепляя стенки капилляров.

Салициловая кислота – относится к классу BHA-кислот, устраняет воспалительный процесс, очищает раны от гнойных выделений, останавливает распространение патогенных бактерий. Назначается при наличии жирного блеска, акне и черных точек. После использования тоников, кремов с содержанием салициловой кислоты обязательно следует наносить средства с SPF, чтобы избежать фоточувствительности и появления пигментации. Противопоказана тем, у кого есть аллергия на аспирин.

Если у вас появилось раздражение на коже, она стала более чувствительной, выбирайте продукцию с содержанием успокаивающих ингредиентов.

Керамиды (церамиды) – разновидность липидов жиров, играют важную роль в жизни кожи, являясь составляющими верхнего защитного слоя кожи. К сожалению, с возрастом или из-за неправильного ухода их становится меньше, и тут на помощь приходят косметические средства с содержанием керамидов, которые защищают кожу от потери влаги, а значит, от обезвоживания, предотвращая раннее старение.

Ниацинамид (витамин В3) – очень полезный компонент в составе кремов, сывороток и масок для кожи, он уменьшает красноту, снимает воспаления, повышает эластичность кожи, уменьшает проявление акне, улучшает цвет лица и восстанавливает барьерную функцию дермы.

Гиалуроновая кислота – регулирует водный баланс кожи, препятствует потере влаги, стимулирует заживление ран. Если регулярно использовать домашний уход с содержанием гиалуроновой кислоты, можно уменьшить выраженность морщин и выровнять тон кожи.

Еще советы от Таи:

– откажитесь от плотного тонального крема (особенно в зоне маски);

– если не можете обойтись без макияжа, делайте акцент на глаза;

– раз в неделю используйте мягкие эксфолианты (лучше всего энзимные), чтобы снять ороговевший слой кожи, ускорить процесс заживления и улучшить проникновение полезных ингредиентов сыворотки или крема;

– из-за маски страдает и зона глаз, поэтому не забывайте о патчах и креме.

Если восстановить кожу самостоятельно не получается, обращайтесь к косметологу. Из салонных процедур обратите внимание на такие:

HydraFacial (30–90 минут) – комплексно очищает, увлажняет, ускоряет процесс обновления и регенерации дермы, улучшает общее состояние кожи;

OxyTherapy (30–45 минут) – нормализует обмен веществ, ускоряет процессы регенерации, восстанавливает здоровый вид кожи;

– Meder EuSeb (45 минут) – выравнивает кожу, способствует рассасыванию воспалительных элементов, очищает и сужает поры, подавляет активность ферментов воспаления;

– светодиодная световая терапия Dermalux (30 минут) – активизирует процессы естественного клеточного обновления и восстановления кожи, не оказывая травматического теплового воздействия на кожу.

«Англия» рекомендует: два средства для восстановления кожи

Ночная маска Votary Intense Overnight Mask с шиповником и гиалуроновой кислотой. В составе – смесь натуральных растительных масел, включая масла шиповника, авокадо, абрикоса, семян томата и чиа. Обеспечивает буст липидов, необходимый коже в ночное время. К утру кожа напитывается, восстанавливается и омолаживается. Маска имеет нежный аромат розы, лаванды и нероли, так что вы настроитесь на глубокий восстанавливающий сон.

£85 за 50 мл // votary.co.uk

Tegoder Hydroxybionic Face Gel Clinik Line с лактобионовой кислотой. Увлажняет, омолаживает и подготавливает кожу к профессиональным процедурам. Лактобионовая кислота подавляет действие свободных радикалов и улучшает барьерную функцию кожи. Салициловая кислота действует на более глубоком уровне, оказывает противовоспалительное действие и очищает поры. Гликолевая кислота проникает в самые глубокие слои кожи и стимулирует обновление клеток. Гидролат гамамелиса оказывает антибактериальное и сосудосуживающее действие, сужает поры. Бисаболол успокаивает, разглаживает, смягчает и лечит кожу. Убихинон (форма коэнзима Q10) омолаживает кожу и предотвращает деградацию коллагена и эластина. Витамин F содержит незаменимые жирные кислоты, регенерирует, успокаивает и увлажняет кожу.

£48 за 30 мл // tegoder.co.uk

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