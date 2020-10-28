В лондонском метро установят ультрафиолетовые лампы

Они будут уничтожать обитающие на поверхностях вирусы

Пока ученые пытаются изобрести вакцину, власти Лондона решили использовать передовые технологии в борьбе с COVID-19. В столичном метро установят более двухсот ультрафиолетовых ламп, пишет Secret London. Устройства прикрепят к поручням эскалаторов, чтобы они уничтожали обитающие на поверхностях вирусы.

Лампы появятся в 110 точках – там, где пассажиропоток особенно велик. Это станции Бонд-стрит, Чаринг-Кросс, Паддингтон, Тоттенхэм-Корт-Роуд, Грин-парк, Лондонский мост, Виктория и Ватерлоо.

Несколько устройств уже установили на вокзале Кингс-Кросс.

Эффективность ламп была доказана в ходе шестинедельного эксперимента в терминалах Хитроу. Поручни эскалаторов стали на 50% чище: ультрафиолетовый свет успешно справлялся с большинством вирусов. Пока что рано однозначно говорить об эффективности УФ-излучения в борьбе с COVID-19, но предосторожность никогда не бывает лишней, говорят эксперты.

Помимо этого, работники метро регулярно протирают поверхности дезинфицирующим средством, а руководство TfL распорядилось установить более тысячи стоек с антисептиком для обработки рук.