Онлайн-аукцион в поддержку Руслана Вавилова

У мальчика спинальная мышечная атрофия 1 типа

Руслану поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия 1 типа. При этом заболевании у ребенка атрофируются все мышцы вплоть до тех, которые отвечают за дыхание. Без лечения дети с таким диагнозом, как правило, не доживают до двух лет.

Мальчику может помочь препарат «Золгенсма». Его эффективность подтверждают неврологи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева.

Однако лечение проводится только на платной основе. Его стоимость составляет 166 656 400 рублей. Родителям пока удалось собрать только 41% от необходимой суммы – 67 992 225 руб.

Чтобы помочь Руслану, 20 лучших петербургских художников выставили на благотворительный аукцион свои работы. Начальная стоимость картин – 5 тыс. рублей.

Аукцион пройдет на выставочной площадке галереи «Мастер» в Санкт-Петербурге. Президентом проекта является директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, куратором – кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин.

Начало аукциона: 6 ноября 2020, 19:00 (по Мск).

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