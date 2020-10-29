subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Онлайн-аукцион в поддержку Руслана Вавилова

Онлайн-аукцион в поддержку Руслана Вавилова

У мальчика спинальная мышечная атрофия 1 типа

Руслану поставлен диагноз спинальная мышечная атрофия 1 типа. При этом заболевании у ребенка атрофируются все мышцы вплоть до тех, которые отвечают за дыхание. Без лечения дети с таким диагнозом, как правило, не доживают до двух лет.

Мальчику может помочь препарат «Золгенсма». Его эффективность подтверждают неврологи Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова и Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева.

Однако лечение проводится только на платной основе. Его стоимость составляет 166 656 400 рублей. Родителям пока удалось собрать только 41% от необходимой суммы – 67 992 225 руб.

Чтобы помочь Руслану, 20 лучших петербургских художников выставили на благотворительный аукцион свои работы. Начальная стоимость картин – 5 тыс. рублей.

Аукцион пройдет на выставочной площадке галереи «Мастер» в Санкт-Петербурге. Президентом проекта является директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский, куратором – кинорежиссер Станислав Сергеевич Говорухин.

Начало аукциона: 6 ноября 2020, 19:00 (по Мск).

Прямые онлайн-трансляции будут проходить в социальных сетях:

instagram.com/gallerymaster

facebook.com/GalleryMaster98

vk.com/fondcult

profile-sample2
Подарить чудо тому, кто больше всего в нем нуждается
29-10-2020
profile-sample2
Стипендия Chevening, или Как учиться в Великобритании бесплатно
29-10-2020
profile-sample2
Онлайн-аукцион в поддержку Руслана Вавилова
29-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.