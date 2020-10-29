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Стипендия Chevening, или Как учиться в Великобритании бесплатно

Стипендия Chevening, или Как учиться в Великобритании бесплатно
фотоfreepik.com

Многие мечтают учиться в Великобритании, однако приезжают сюда лишь единицы. Кого-то отпугивает стоимость обучения и проживания, а некоторые сомневаются в своих силах. Однако получить образование в Соединенном Королевстве вполне реально – для этого существует стипендиальная программа Chevening.

О программе

Chevening позволяет учиться бесплатно в любом из вузов Великобритании по любой программе магистратуры в течение одного года. Программа финансируется министерством иностранных дел и международного развития, а также партнерскими организациями. Стипендия доступна более чем в 160 странах, включая Россию, Казахстан, Беларусь и другие страны СНГ. Главная цель программы – укрепление международных связей, а главное преимущество – отсутствие возрастных ограничений.

Chevening покрывает:

– обучение в вузе;

– авиабилет из родной страны соискателя до Великобритании и обратно;

– проживание в Великобритании (ежемесячно выплачивается стипендия).

Помимо этого, студенты смогут принять участие в обсуждении политических вопросов с ключевыми сотрудниками МИД Великобритании, посетить резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит, поучаствовать в семинарах, выставках и тренингах, посетить известные британские достопримечательности и т. д.

Критерии отбора

Чтобы претендовать на стипендию, вам необходимо:

– быть гражданином страны, участвующей в программе;

– иметь степень бакалавра или специалиста;

– иметь опыт работы от двух лет (сюда включаются фриланс, стажировки и даже волонтерство);

– не иметь гражданства Великобритании;

– не обучаться ранее по какой-либо государственной стипендии в Великобритании.

После окончания стипендиальной программы выпускнику вуза необходимо вернуться в родную страну и проработать там минимум два года.

Процесс отбора 

До начала ноября кандидаты должны выбрать три магистерских программы в британских вузах и направить туда необходимые документы. В случае успешной подачи заявки вуз пришлет unconditional offer (или приглашение на учебу).

Кроме того, кандидатам необходимо написать четыре небольших эссе: о лидерских качествах, о выбранном направлении, о навыках нетворкинга и о своих карьерных планах после учебы.

До декабря включительно организаторы рассматривают заявки и отбирают кандидатов. В январе-феврале соискатели, прошедшие этот этап, получают уведомление и начинают готовиться к собеседованиям, которые проходят с марта по май. К июню-июлю кандидат должен пройти личное собеседование и иметь на руках unconditional offer от вуза, после чего может начать готовиться к отъезду.

25 октября 2020 года посольство Великобритании в Москве организовало вебинар по программе Chevening. Том Оппенхайм, руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ в посольстве, ответил на часто задаваемые вопросы.

– Есть ли ограничения по возрасту?

– Нет. Если вы проходите по критериям, то можете претендовать на получение стипендии независимо от возраста.

– Можно ли претендовать на стипендию по специальности, отличной от полученного ранее образования?

– Да, разумеется. Главное – обосновать, почему вы решили сменить область и как это поможет вам в будущем.

– Может ли стипендиат работать в Великобритании?

– Да, до 20 часов в неделю.

– Если я подал заявку и прошел собеседование, но не смог приехать в Британию, могу ли я не проходить эти этапы в следующем году?

– В исключительных случаях комиссия может рассмотреть этот вопрос, но лучше подавать заявку, когда все проблемы решены.

Дополнительную информацию можно найти на сайте стипендиальной программы.

Подготовила Регина Кашапова

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