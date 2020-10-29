Отказ носить маску связали с низким уровнем эмпатии

Ученые составили психологический портрет человека, не соблюдающего предписания

Люди, отказывающиеся носить маску, обладают низким уровнем эмпатии и склонны к асоциальному поведению, пишет The Independent. К такому выводу пришли бразильские ученые, проанализировав поведение 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 73 лет.

Участникам исследования предлагали заполнить анкету с вопросами, направленными на измерение различных особенностей личности. Помимо этого, они должны были ответить, насколько хорошо соблюдают меры безопасности, носят маски и моют руки.

Выяснилось, что правилами пренебрегали люди с низким уровнем эмпатии, склонные к «черствости, лживости, враждебности, импульсивности, манипулятивному и асоциальному поведению».

Такой набор черт может говорить о том, что у человека присутствует диссоциальное расстройство личности (Antisocial personality disorder, ASPD), говорится в исследовании.

Ученые надеются, что это убедит чиновников больше говорить с людьми и объяснять им важность соблюдения коронавирусных ограничений. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Lancet, при ношении масок риск заразиться коронавирусом составляет всего 3%.