Во Франции объявили общенациональный карантин

Ограничения будут действовать до 1 декабря

На 28 октября во Франции было зарегистрировано более 36 тыс. случаев заболевания коронавирусом. За сутки от COVID-19 скончались 244 человека. В связи с обострением эпидемиологической ситуации президент Франции Эммануэль Макрон объявил о втором общенациональном карантине, пишет BBC.

Новые ограничения вступят в силу с 30 октября и будут действовать до 1 декабря.

Людям рекомендуется работать из дома и выходить на улицу только в исключительных случаях. Запрещены массовые собрания на улицах и в помещениях. Рестораны и бары закроются, однако школы и фабрики продолжат работать – экономика и так сильно пострадала в первую волну, заявил Макрон. В отличие от мартовского карантина, людям будет разрешено посещать дома престарелых.

Ограничительные меры будут пересматривать каждые две недели. Президент Франции надеется, что они окажутся эффективными и люди смогут встретить Рождество с родными и близкими.

На частичный карантин уйдет и Германия. Со 2 ноября там закроются парикмахерские, салоны красоты и массажные салоны. Рестораны и бары будут работать только на вынос. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала компенсировать пострадавшим компаниям до 75% упущенной прибыли.