subscription
﻿﻿﻿﻿﻿

Во Франции объявили общенациональный карантин

Во Франции объявили общенациональный карантин
Фото:123rf.com

Ограничения будут действовать до 1 декабря

На 28 октября во Франции было зарегистрировано более 36 тыс. случаев заболевания коронавирусом. За сутки от COVID-19 скончались 244 человека. В связи с обострением эпидемиологической ситуации президент Франции Эммануэль Макрон объявил о втором общенациональном карантине, пишет BBC.

Новые ограничения вступят в силу с 30 октября и будут действовать до 1 декабря.

Людям рекомендуется работать из дома и выходить на улицу только в исключительных случаях. Запрещены массовые собрания на улицах и в помещениях. Рестораны и бары закроются, однако школы и фабрики продолжат работать – экономика и так сильно пострадала в первую волну, заявил Макрон. В отличие от мартовского карантина, людям будет разрешено посещать дома престарелых.

Ограничительные меры будут пересматривать каждые две недели. Президент Франции надеется, что они окажутся эффективными и люди смогут встретить Рождество с родными и близкими.

На частичный карантин уйдет и Германия. Со 2 ноября там закроются парикмахерские, салоны красоты и массажные салоны. Рестораны и бары будут работать только на вынос. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала компенсировать пострадавшим компаниям до 75% упущенной прибыли.

profile-sample2
Подарить чудо тому, кто больше всего в нем нуждается
29-10-2020
profile-sample2
Стипендия Chevening, или Как учиться в Великобритании бесплатно
29-10-2020
profile-sample2
Онлайн-аукцион в поддержку Руслана Вавилова
29-10-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.