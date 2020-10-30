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2 млн британских работников по-прежнему находятся на furlough

2 млн британских работников по-прежнему находятся на furlough
Фото:123rf.com

Схема перестанет действовать 31 октября

Примерно каждый тринадцатый британский работник по-прежнему находится на furlough и получает компенсацию в размере 80% от заработной платы, пишет The Guardian. По данным Национальной статистической службы (ONS), это около 2 млн человек или 7,5% от рабочей силы в стране. Для сравнения, летом их было более 9 млн.

Схема финансовой поддержки Coronavirus Job Retention Scheme перестанет действовать 31 октября 2020 года, но министр финансов Риши Сунак пообещал не оставлять людей без денег. С 1 ноября сотрудникам компаний будут компенсировать две трети дохода при условии отработки 20% часов от обычного графика.

Профсоюзы и экономисты утверждают, что новая схема не спасет рабочие места и не рассчитана на введение жестких ограничений, которые уже действуют в некоторых регионах Англии. По словам генерального секретаря профсоюзного центра TUC Фрэнсис О’Грейди, количество увольнений только возрастет.

Международный валютный фонд также предупреждает, что Великобританию ждет тяжелая зима с безработицей и затяжной рецессией в экономике. Аналитики МВФ рекомендуют правительству сосредоточиться на социальной защите тех, кто потеряет источник дохода.

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