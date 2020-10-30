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Банки стали чаще одобрять заявки по ипотеке

Банки стали чаще одобрять заявки по ипотеке

Отмена гербового сбора сподвигла британцев на покупку жилья

Отмена гербового сбора и послабления карантинных мер этим летом сподвигли рекордное количество британцев на покупку жилья, пишет City A.M. По данным Банка Англии, в августе 2020 года банки одобрили 85,5 тыс. заявок по ипотеке, а в сентябре – 91,5 тыс.

Аналитики признаются, что в последний раз видели такие цифры 13 лет назад – в сентябре 2007 года. Обычно во время рецессии снижаются как спрос на жилье, так и цены на недвижимость, однако в пандемию все произошло с точностью до наоборот.

Объем чистого ипотечного кредитования в августе 2020 года составил £3 млрд, в сентябре – £4,8 млрд.

По данным сайта недвижимости Zoopla, число активных покупателей жилья, ждущих оформления сделки, выросло на 140 тыс. человек по сравнению с прошлым годом. В среднем, на каждый объект недвижимости претендуют тринадцать человек, пишет Metro.

Тем не менее, аналитики прогнозируют падение спроса в связи с новыми карантинными ограничениями. Число покупателей должно резко сократиться уже к декабрю этого года. Кроме того, приобрести первое жилье становится все сложнее. В сентябре доля таких покупателей составила всего 19% от общего числа сделок – это самый низкий показатель с 2013 года.

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