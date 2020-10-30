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Экс-лидера лейбористов Джереми Корбина исключили из партии

Экс-лидера лейбористов Джереми Корбина исключили из партии
Фото:123rf.com

Его обвиняют в игнорировании проблемы антисемитизма 

Руководство Лейбористской партии отстранило от работы своего бывшего лидера Джереми Корбина. Он больше не может представлять ее интересы в парламенте, пишет Sky News.

Решение было принято после ответной реакции Корбина на отчет Комиссии по вопросам равенства и прав человека (Equalities and Human Rights Commission). В нем говорится, что экс-глава лейбористов не уделял должного внимания проблеме антисемитизма и не пытался что-либо с этим делать. В комиссии утверждают, что за этим стоял не только Корбин, но и весь его теневой кабинет.

В ответном посте в «Фейсбуке» Корбин заявил о неприятии антисемитизма, но отметил, что проблема «была невероятно преувеличена» его оппонентами по политическим мотивам. Он добавил, что пытался принять меры после многочисленных жалоб на антисемитские высказывания, это заняло слишком много времени.

Нынешний лидер оппозиции Кир Стармер поддержал решение руководства и пообещал сделать все возможное для искоренения антисемитизма. Партия раскололась надвое: кто-то встал на сторону Стармера, кто-то вступился за Корбина. Однако обе стороны говорят, что внутренний скандал ослабит лейбористов и уменьшит их шансы на победу в следующих выборах.

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