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Литву и Кипр исключили из списка безопасных туристических направлений

Литву и Кипр исключили из списка безопасных туристических направлений
Фото:123rf.com

Туроператорам пришлось отменить программы

Литва и Кипр больше не считаются безопасными туристическими направлениями, пишет Metro. Новость об этом появилась на сайте правительства, а чуть позднее ее продублировал в «Твиттере» министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

С 1 ноября прибывающим оттуда придется самоизолироваться на две недели.

В Германии количество случаев заражения COVID-19 резко повысилось и сейчас составляет 107 заболевших на 100 тыс. человек. Но несмотря на это страну пока не стали вносить в карантинный список.

Кипр считается одним из самых популярных туристических направлений у британцев. Туроператорам пришлось в спешном порядке отменить некоторые программы. Так, Thomas Cook удалил информацию о поездках на Кипр со своего сайта. Сотрудники компании предложили перенести отпуск или сменить цель путешествия тем, кто уже забронировал место в кипрских отелях. Те, кто уже находится на отдыхе, смогут получить подробную консультацию по коронавирусным ограничениям.

Ранее британское правительство внесло в карантинный список Лихтенштейн, Турцию и Польшу.

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