В Англии вводят карантин

Он будет действовать с 5 ноября по 2 декабря

За прошедшие сутки в Великобритании зафиксировали 21,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 1 млн, пишет BBC. Вторая волна оказалась такой же опасной, как первая, утверждает главный советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти. Если не принять меры, то в течение зимы от COVID-19 могут погибнуть более 4 тыс. человек.

В связи с этим правительство приняло решение снова ввести карантин. Он будет действовать только на территории Англии с 5 ноября по 2 декабря.

В отличие от мартовского локдауна, школы и университеты останутся открытыми. Продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки продолжат работать по расписанию, а остальные магазины, развлекательные учреждения, салоны красоты, спортзалы, кинотеатры, бары и рестораны будут вынуждены закрыться. Заведения общественного питания будут работать только на вынос и доставку.

Правительство продлит программу Coronavirus Job Retention Scheme до декабря. Государство продолжит компенсировать зарплаты тем, кто не может работать.

Жителям Англии настоятельно рекомендуют работать из дома и никуда не выезжать. Разрешается заниматься спортом на открытом воздухе с одним человеком из одного домохозяйства. Детям, чьи родители живут не вместе, разрешается посещать оба дома.

Уэльс закрылся на карантин с 23 октября по 9 ноября. Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении пятиступенчатой системы ограничений; она начнет действовать со 2 ноября. В Северной Ирландии с 16 октября на две недели закрыли школы и на четыре – пабы и рестораны.