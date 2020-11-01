Покупка первого дома: приступаем к делу

Первое, что необходимо сделать, – поговорить со специалистом по ипотечному кредитованию (mortgage advisor), чтобы понять, какую сумму вы сможете одолжить у банка. Учтите, что каждый банк имеет свои собственные критерии ипотечного финансирования – соответственно, возможная сумма кредита в разных банках может значительно варьироваться.

Когда вы определились с возможной суммой кредита и размером собственных средств для покупки (депозит), можно начинать искать ваш первый дом.

После того как вы нашли свой дом мечты, наступает время делать offer – ценовое предложение продавцу. Важно понимать, что вы не обязаны предлагать именно ту сумму, которую просит продавец.

На каких факторах может основываться ценовое предложение?

Цены на рынке. Чем больше в данном районе предложений о продаже, тем охотнее продавцы идут на уступки.

Состояние недвижимости. Необходимость вложить дополнительные средства в ремонт дома также может быть поводом для того, чтобы поторговаться о снижении цены.

Ваш статус. Для продавца покупатель, который впервые приобретает недвижимость (First Time Buyer), предпочтительнее, чем тот, кому нужно еще продать собственный дом, чтобы оплатить новую покупку.

Личные обстоятельства продавца. Возможны разные ситуации. Иногда дом надо продать быстро. Например, недвижимость получена в наследство, стоит пустая, предыдущая сделка сорвалась, а продавец переезжает в другое место, уезжает работать за границу или в другой регион. Если же продавец не торопится с продажей, он не заинтересован в уступках и будет ждать покупателя, согласного на назначенную цену. Также распространена практика, когда продавец для привлечения внимания ставит заведомо заниженную цену, а потом устраивает неформальный тендер на самую высокую цену.

Ваше ценовое предложение не обязывает вас купить дом за предлагаемую цену или купить именно этот дом. Процесс покупки занимает в среднем два-три месяца, и за это время может открыться какая-то новая информация о самой недвижимости или местности, в которой она находится, могут измениться обстоятельства у продавца или покупателя и т. п.

Финансовая ответственность сторон наступает только после обмена контрактами (contract exchange), то есть после получения ипотечного кредита и выяснения всех нюансов физического и правового состояния покупаемой недвижимости.

Что касается состояния недвижимости, не стоит торопиться с выводами или самостоятельно нанимать специалистов: в этом исследовании вам помогут банк и ваш нотариус.

До принятия решения о финансировании вашей покупки банк обязательно проведет оценку рыночной цены и физического состояния дома. Стандартную базовую оценку для First Time Buyer многие банки делают бесплатно. По вашему желанию за дополнительную плату специалисты банка могут также организовать более подробную инспекцию покупаемой вами недвижимости – structural survey или homebuyer report.

Нотариус, со своей стороны, будет направлять специальные запросы, чтобы выяснить, в порядке ли документы о собственности на дом, нет ли каких-то проблем с состоянием земли вблизи дома, нет ли угрозы затопления, загрязнения почвы, нет ли у местных органов власти или других организаций планов на строительство каких-то объектов на месте дома, есть ли разрешения на пристройки к дому и т. п.

Вполне возможно, что на основании банковской оценки и информации от нотариуса вы измените свое мнение о цене дома и попросите продавца о скидке или и вовсе передумаете покупать этот дом.

Оформление покупки недвижимости в Великобритании – процесс сложный и долгий. В среднем он занимает два-три месяца и зависит от многих факторов, в том числе от наличия всех необходимых документов как у продавца, так и у покупателя.

Покупка недвижимости в Ве­ликобритании – это стресс, а также затраты денег и вре­мени, которые не всегда приводят к желаемому ре­зуль­тату. Наши опыт и зна­ния позво­ляют помогать чле­нам русско­говорящего сооб­ще­ства в по­купке недвижимости на всех этапах совершения сделки. Вы можете проконсультироваться по телефону, скайпу, e-mail, назначить встречу в нашем офисе в Лондоне или другом удобном для вас месте.

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