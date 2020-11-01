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Чужой среди чужих

Чужой среди чужих
Фото: 123rf.com

Что делать, если жизнь после переезда не сахар

Жизнь в благополучной стране в течение долгого времени может выглядеть со стороны как огромная привилегия. Казалось бы, откуда появляется это чувство тоски по дому или недовольство, когда ты находишься в лучших условиях? На самом деле ностальгия отражает несколько возможных психологических кризисов в жизни иммигранта.

Одиночество

C иммиграцией очень многие люди теряют связь не только с близкими друзьями, но и с семьей. Совершенно неожиданно можно почувствовать себя потерянным в чужой стране, где порой не с кем поговорить по душам. Это может быть временным состоянием, но для многих не так просто перевернуть страницу без чувства вины перед теми, кто остался дома. Чувство одиночества не всегда продолжительное – оно может возвращаться в разные жизненные этапы.

Культурный и языковой барьер

Вдали от знакомых традиций и культурных особенностей порой невольно возникает ощущение недопонимания и изоляции. Бывает очень сложно быстро интегрироваться в новую культуру и преодолеть языковой барьер. Разговаривать о себе искренне становится сложно, особенно в Англии, где не принято говорить о своих чувствах.

Чувство незащищенности

Вполне возможно удачно адаптироваться к новой среде, но не всегда удается почувствовать себя в полной безопасности в чужой стране, где есть свои порядки и правила, о которых временами можно и не догадываться. Непостоянство и неопределенность может приводить человека в растерянность, держать в волнении и заставлять постоянно задумываться над «правильностью» своих действий.

Почему важно уделять внимание себе

В какой-то момент любая чаша может оказаться переполненной. Тоска может перерасти в депрессию или отчаяние, а постоянные беспокойства – в нервное или обсессивно-компульсивное расстройство. Справиться с таким состоянием в одиночку непросто. Если рядом с вами нет человека, который готов вас поддержать и выслушать, есть несколько способов найти психологическую помощь в Англии.

Ресурсы психологической поддержки

– Вы можете рассказать о своем состоянии вашему GP (терапевту по месту проживания). Терапевт перенаправит вас к психологу на четыре бесплатных консультации.

– Вы также можете найти русскоговорящего психолога в интернете. Базы англоязычных психологов есть на сайтах BPS (British Psychological Society), HCPC (Health and Care Professions Council) и UKCP (United Kingdom Council for Psychotherapy). Многие из них говорят на нескольких языках.

– Вы можете заняться арт-психотерапией, драматерапией и танцевально-двигательной терапией. Такие ответвления в психологии подходят для тех, кому легче выражать себя творчески или сложно говорить о себе или о перенесенной психологической травме.

– Также существуют открытые арт-студии. Например, Studio Upstairs и New Art Studio, где люди могут провести весь день в арт-студии и получить поддержку профессионалов и других участников. Туда можно попасть по частному обращению или по направлению (терапевта, эрготерапевта, арт-терапевта, социального работника, психиатра или благотворительной организации).

– Вы всегда можете найти психолога, который работает в формате видеоконсультации из любой точки мира.

– Будьте особенно бдительны, если вы замечаете за собой не свойственные вам перемены в поведении. В таком случае очень важно пройти психологическую диагностику по направлению терапевта и определить, что именно с вами происходит. Довольно много благотворительных организаций поддерживают людей с определенными психическими расстройствами или инвалидностью.

Говорить о себе порой некомфортно и даже немного страшно. Иногда может показаться, что вас никогда не поймут или даже осудят, но этот страх только отражает то, как сложно построить доверительные отношения с другим человеком и попытаться вместе понять, что с вами происходит. Очень важно проговорить с кем-нибудь, почему вам тяжело двигаться дальше и как снова найти силы, чтобы преодолеть новые трудности в вашей жизни.

Обрести такую помощь – это очень мужественный и великодушный поступок по отношению к себе.

Подготовила Ксения Набока

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