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Ипотечные каникулы продлили еще на полгода

Ипотечные каникулы продлили еще на полгода
Фото:123rf.com

Заемщики смогут подать заявку на отсрочку платежей

У заемщиков будет еще полгода, чтобы воспользоваться правом на ипотечные каникулы, сообщает Mortgage Solutions. Об этом заявило Управление по контролю финансовой деятельности Великобритании (FCA). Решение было принято из-за введения карантина в Англии с 5 ноября.

Это значит, что заемщик, испытывающий финансовые трудности из-за пандемии, сможет получить отсрочку на шесть месяцев. А вот тем, кто уже воспользовался предложением в этом году, придется искать компромиссные решения со своим кредитором.

«Важно, чтобы ипотечные заемщики продолжили выплачивать кредит, как только у них появится возможность. Людям следует обращаться за помощью только в том случае, если они действительно в ней нуждаются», – предупредили в FCA.

Банки-кредиторы и строительные компании согласились с предложением регулятора. «Мы понимаем, с какими трудностями столкнулись некоторые семьи, и будем поддерживать наших клиентов вместе с FCA», – заявил глава Сообщества строителей (BSA) Робин Фит.

Помимо этого, право на отсрочку платежей получили пользователи кредитных карт, обладатели автокредитов и те, кто взял краткосрочную ссуду в банке на неотложные нужды, пишет BBC.

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