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Найджел Фарадж обещает бороться за отмену карантина

Найджел Фарадж обещает бороться за отмену карантина
Фото:123rf.com

Партия «Брекзита» меняет свое название на Reform UK

Лидер партии «Брекзита» Найджел Фарадж подал заявление в Избирательную комиссию Великобритании с просьбой изменить название партии на Reform UK, пишет The Guardian. По его словам, настало «время перенаправить энергию в другое русло». Теперь он будет выступать за отмену любых видов карантина и выработку коллективного иммунитета. 

«Разумеется, мы продолжим следить за ходом переговоров Великобритании и ЕС, чтобы «Брекзит» все-таки состоялся. После чего будет необходимо провести реформы во многих областях», – заявил Найджел Фарадж газете The Telegraph.

На выборах 2019 года партия набрала 2% голосов; ни одному из 275 кандидатов не удалось получить место в парламенте.

Идея коллективного иммунитета не нова – некоторые страны выступали с аналогичным предложением в первую волну пандемии с аналогичным предложением. Однако, по мнению восьмидесяти независимых экспертов, это лишь создаст нагрузку на систему здравоохранения и не приведет к желаемой цели. Заявление медиков было опубликовано в журнале Lancet.

Депутаты будут голосовать за введение карантина в Англии в среду 4 ноября. Большинство консерваторов и лейбористов выступают за ограничения, но некоторые заднескамеечники опасаются, что это нанесет еще один удар по экономике страны.

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