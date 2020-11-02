Покупатели требуют открытия онлайн-магазина Primark

Люди хотят покупать вещи и во время карантина

Primark стал самой настоящей Меккой для покупателей. В магазинах этой сети можно найти все, от пальто, пижам и носков до ароматических свечей и косметики. Единственное неудобство – отсутствие онлайн-магазина, где вещи можно было бы заказать. И если раньше британцы мирились с этим, то теперь просто требуют его открытия, сообщает My London.

Причиной тому карантин, вступающий в силу на территории Англии с 5 ноября. Магазины Primark не торгуют товарами первой необходимости, поэтому будут вынуждены закрыться. Покупатели начали оставлять комментарии в социальных сетях компании с просьбой подумать о переходе в онлайн хотя бы на период второй волны пандемии.

1 ноября на сайте change.org появилась петиция с аналогичным призывом. Ее автор приводит довольно убедительные аргументы. Во-первых, с открытием онлайн-магазина у людей появится возможность приобрести подарки к Рождеству по приемлемым ценам. Во-вторых, это создаст новые рабочие места (компании потребуются курьеры) и сохранит уже существующие.