Ryanair не вернет деньги за ноябрьские рейсы

Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла £178 млн из-за пандемии

Ryanair не будет возвращать деньги за ноябрьские рейсы, хотя британское правительство порекомендовало людям ограничить несрочные поездки из-за карантина. Но клиенты смогут перенести рейс на другую дату без уплаты сбора, заявил глава авиакомпании Майкл О’Лири.

Всего с начала пандемии Ryanair выплатила клиентам €1,5 млрд (£1,35 млрд) за отмененные рейсы, пишет The Guardian. За полгода крупнейшая авиакомпания Европы потеряла €197 млн (£178 млн). В прошлом году за аналогичный период времени она заработала €1,15 млрд. Причиной такой огромной разницы стало снижение пассажиропотока на 80%.

Сам О’Лири неоднократно высказывался против введения карантина. По его мнению, это неэффективно и говорит о «неспособности правительства продумать стратегию и наладить массовое тестирование».

Потери авиакомпании во второй половине 2020 года будут еще больше, утверждает О’Лири. Компании пришлось сократить количество рейсов на 40% до марта 2021 года. Единственная надежда – на изобретение вакцины против коронавируса. Это позволило бы восстановить до 80% рейсов и поправить финансовое состояние авиакомпании.