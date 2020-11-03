Экспорт автомобилей из Британии упал на 9,7%

Сентябрь стал худшим месяцем для британского автопрома за 25 лет

По данным Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT), за месяц было выпущено всего 114 тыс. машин – на 5% меньше, чем в сентябре 2019 года, пишет Sky News.

Общий объем производства автомобилей в стране упал на 35,9%. В SMMT прогнозируют, что по итогам 2020 года число выпущенных машин не достигнет 1 млн – в последний раз такое случалось в 1999 году.

За год экспорт автомобилей в страны Европейского союза снизился на 3,3%, в США – на 30%.

Общий объем экспорта упал на 9,7%, однако производство автомобилей для внутреннего рынка выросло на 14,5% – до 27 тыс.

Исполнительный директор SMMT Майкл Хоуз прогнозирует дальнейшее снижение экспорта в случае «жесткого «Брекзита», поскольку отсутствие торгового соглашения грозит таможенными пошлинами на машины. «Британия и ЕС вернулись за стол переговоров, что не может не радовать. Автомобильный сектор и так пострадал от пандемии, а отсутствие сделки станет дополнительным ударом», – прокомментировал Хоуз.