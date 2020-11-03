Королева Елизавета II и принц Филипп проведут карантин в Виндзорском замке

И там же отметят 73-ю годовщину свадьбы

2 ноября Елизавета II и принц Филипп вернулись в Виндзорский замок, где намереваются провести второй локдаун, сообщает Mirror. До пандемии пара проживала отдельно: Ее Величество находилась в Букингемском дворце, а отошедший от дел принц Филипп – в Сандрингеме.

Мартовский карантин они решили провести вместе в Виндзорском замке, откуда потом – по мере ослабления ограничений – уехали в Балморал, летнюю резиденцию королевы в Шотландии.

Локдаун в Англии продлится до 2 декабря, а это значит, что 73-ю годовщину свадьбы королевской паре тоже придется отметить в пределах Виндзора. 20 ноября 1947 года Елизавета, тогда еще будучи принцессой, вышла замуж за Филиппа Маунтбеттена, сына греческого принца Андрея. После свадьбы он получил титул герцога Эдинбургского.

Ее Величество недавно впервые появилась на публике вместе с принцем Уильямом. Ни королева, ни ее внук не надели маски, и у людей появились вопросы. Оказалось, что Уильям не представляет опасности для королевы, так как переболел коронавирусом еще в апреле, сообщает Sky News.

Пресс-служба не стала информировать прессу, опасаясь паники: примерно в это же время COVID-19 выявили у принца Чарльза и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.