Как русские цари да императоры в Лондон ездили

Никто не может с уверенностью сказать, кем был первый русский, ступивший на Британские острова, однако остались документы, в которых говорится, что раввин Иса прибыл сюда из Чернигова в 1181 году

В 1524 году Англию посетили послы царя Василия III, ехавшие в Испанию. Но регулярных отношений между Россией и Англией еще не было. В 1553 году в поисках северного пути в Индию и Китай королем Эдвардом VI были отправлены три корабля, которые, к несчастью, попали в бурю. Два их них зазимовали в русской Лапландии, а один – «Эдуард Бонавентура» – вошел в Двинский залив, туда, где теперь стоит город Северодвинск. Капитаном заблудившегося судна был Ричард Ченслор. Он с удивлением узнал, что оказался не в Индии, а на русской земле. Об англичанах было срочно доложено царю Иоанну, который пригласил Ченслора в Москву, обласкал и отпустил домой с грамотой на беспошлинную торговлю.

Первое русское посольство в город «Лунда» (Лондон) прибыло по повелению царя Иоанна IV в 1557 году. Посла Осипа Непею, который потерял в кораблекрушении богатые дары от русского царя, встречали радушно, поселили в богатых палатах и преподнесли подарок от королевы Марии. После двух месяцев знакомства с Лондоном и Англией он отбыл домой.

Петр I в королевском дворце

Послы прибывали в Англию из России по мере необходимости. А вот русские цари долго туда не ехали. Надобности не было. Все изменилось, когда молодой Петр I стал осваивать корабельное дело и науки в Голландии. Выучив все, чему могли научить местные мастера за пять месяцев, Петр остался не вполне доволен методикой обучения и отправился в процветающую Англию.

В Лондоне русского царя поселили около Стрэнда, недалеко от Темзы, к которой он был страстно привязан как к стихии водной, а позже перебрался в Гринвич. И хотя Петр пытался остаться без внимания, газеты наперебой освещали каждый его шаг: высоченного роста даже для современного человека русский не мог быть спутан ни с кем. Кенсингтонский дворец стал тем местом, где Петру I королем Уильямом III был устроен официальный прием. По сей день там висит портрет русского государя, выполненный придворным художником Годфри Неллером. Во дворце внимание Петра привлекли две вещи: механически закрывающиеся занавески, которые он раздвигал пару десятков раз, немало удивив этим короля и его придворных, а также диковинные часы, на которых была изображена карта Европы. Стрелки часового механизма приводились в движение флюгером, находящимся на крыше дворца, и показывали направление ветра. В настоящее время эти часы украшают парадные комнаты. Увидеть их, как и портрет Петра Великого, может каждый, кто приобретет входной билет во дворец, который сейчас называют не иначе как «королевское общежитие» из-за одновременного проживания в нем нескольких членов монаршей семьи.

Александр I – крестный королевы Виктории

Как известно, в Кенсингтонском дворце выросла будущая королева Виктория. Удивительно, но ее полное имя – Александрина Виктория – напрямую связано с Россией! Девочку, родившуюся в 1819 году, назвали в честь Александра I, русского императора, который стал ее крестным. Правда, на крестины он приехать не смог, но лондонцы хорошо помнили его визит в 1814 году. И какой это был визит!

Когда Александр I приплыл в Дувр, его несли на руках в Дуврский замок, располагавшийся на высоком утесе. Обещали нести на руках до Лондона, но Александр велел разбудить его рано утром, часа в четыре, и выехал в столицу до того, как проснулись его обожатели. Успехи Российской империи в войне против Наполеона и личное обаяние русского императора были причинами такой популярности. Одним из результатов визита Александра Первого стало появление нескольких улиц на севере от Гайд-парка, например, Moscow Road и Saint-Petersburg Road, по которым можно прогуляться и сегодня.

Николай I, любитель искусства

Великий князь Николай Павлович, будущий император Николай I, впервые посетил Лондон в 1816 году, то есть через два года после визита его брата, царя Александра. Это был образовательный тур. Английский язык был для Николая практически родным – первые годы жизни его воспитывала няня-шотландка. Но более примечателен факт, что именно Николай был самым образованным в художественном плане из всех русских императоров. Взойдя на трон, он издал свой первый указ – о сохранении памятников культуры. Первая, образовательная поездка в Британию Николая Павловича в 1816-1817 годах была тщательно спланирована не без участия императрицы-матери Марии Федоровны. Подробно были изучены Британский музей и многие «общественные сооружения», а также научные учреждения.

Это был не единственный визит Николая I в Лондон. В 1844 году император Николай Павлович прибыл в Британию по приглашению королевы Виктории. В журналах того времени остались иллюстрации, изображающие поездку русского царя на скачки в Аскот и в Виндзор. После скачек королева Виктория приняла торжественный парад в Большом Виндзорском парке, а в Лондоне устроила званый обед в Букингемском дворце. Одна из комнат в этом дворце до сих пор называется Комнатой 1844 и названа в честь Николая I.

Александр II и королевская семья

Как и Николай I, его сын Александр, будущий император Александр II, приехал в Лондон до вступления на престол, будучи великим князем. Эта поездка состоялась в 1839 году. Формальным поводом было 20-летие еще незамужней королевы Виктории: Александр передавал поздравления юной королеве от российского императора и заодно знакомился с Британией. Цесаревич произвел на Викторию неизгладимое впечатление: «Сын царя был действительно неотразим», – говорила она. Александру же она жаловалась на то, что ее со всех сторон ограничивает парламент. Вероятно, это было малопонятно будущему самодержцу. Взаимную симпатию заметили придворные с обеих сторон и сделали все, чтобы сближение королевы и цесаревича не состоялось и не переросло во влюбленность: это было невыгодно ни России, ни Британии.

Следующая встреча Александра II и королевы Виктории состоялась в 1874 году, когда император приехал в Лондон навестить свою дочь Марию, вышедшую замуж за второго сына королевы Виктории Альфреда. Королева нашла императора России уставшим, о чем оставила запись, а он увидел располневшую женщину с двойным подбородком. В распоряжении царя был Букингемский дворец, королева уехала в Виндзор. Однако ее дети ежедневно навещали царя и не оставляли его без внимания.

У Марии и Альфреда родилось пятеро детей, которые, к ее великому огорчению, должны были воспитываться в англиканской вере, в то время как сама Мария Александровна осталась православной до конца своих дней.

Последний русский император Николай II тоже побывал в Лондоне. Здесь же росли его будущая жена, царица Александра, и ее сестра Елизавета, внучки королевы Виктории. Православная церковь причислила их к лику святых, а англичане установили в память о св. Елисавете скульптуру на фронтоне Вестминстерского аббатства.

Подготовила Юлия Пляукшта

по мотивам экскурсии Диляры Шах, экскурсовода с «Синим значком»