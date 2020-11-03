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Теракт в Вене совершил сторонник «Исламского государства»

Теракт в Вене совершил сторонник «Исламского государства»
Фото:123rf.com

Четыре человека погибли, пятнадцать получили ранения

Четыре человека погибли, пятнадцать получили ранения в результате теракта в Вене 2 ноября, сообщает Sky News. Семеро пострадавших, среди которых офицер полиции, находятся в критическом состоянии.

Полиции удалось установить личность одного из преступников, устроивших стрельбу возле синагоги на улице Зайтенштеттенгассе. Им оказался 20-летний Куртин С., гражданин Австрии. Молодой человек вырос в Вене, но имеет северомакедонские корни.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что нападавший симпатизировал группировке «Исламское государство». Во время теракта на нем был надет муляж взрывного устройства. Преступника ликвидировала полиция, однако как минимум одному его сообщнику удалось скрыться.

Полиция провела обыск в доме убитого и изъяла несколько видеоматериалов. Поиск сообщников продолжается. Жителей Вены попросили оставаться дома, избегать посещения открытых пространств и общественного транспорта.

Свои соболезнования Австрии выразили несколько стран, включая Россию, Великобританию и Францию. В последней 29 октября тоже произошел теракт. Вооруженный ножом мужчина напал на нескольких человек в Ницце, трое погибли.

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