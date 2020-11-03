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В Ливерпуле проведут массовое тестирование на коронавирус

В Ливерпуле проведут массовое тестирование на коронавирус
Фото:123rf.com

Правительство сможет оценить скорость распространения COVID-19

В Ливерпуле проведут массовое тестирование на коронавирус, сообщает Financial Times. Благодаря этому правительство получит четкую картину распространения COVID-19 и оценит масштабы второй волны пандемии.

Тестирование начнется 6 ноября; врачам окажут помощь местные власти и военные. Медики будут использовать новые экспресс-тесты, которые показывают результат в течение часа. Провериться на COVID-19 необходимо даже тем, у кого нет температуры и кашля, чтобы исключить вариант бессимптомного протекания болезни. 

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок пообещал, что в скором времени тестирование начнется в других городах. «Я очень рад, что у нас появилась такая возможность. Это хотя бы немного успокоит людей», – добавил он.

Малые и средние предприятия на северо-западе Англии тоже должны вздохнуть с облегчением. Руководство многих из них выступало против трехуровневой системы ограничений. По словам каждого третьего бизнесмена, его компания не продержалась бы и полугода в третьей группе. Однако и без массового тестирования ограничения в Ливерпуле будут скорректированы в соответствии с новым планом Бориса Джонсона.

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