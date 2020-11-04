Бьюти-новинки ноября

Индустрия красоты не стоит на месте. Поскольку салонам, к сожалению, снова придется закрыть свои двери, обращаем внимание на новинки для домашнего использования: уникальную антивозрастную и заживляющую сыворотку, средство для визуального эффекта подтяжки кожи и идеальные накладные ресницы.

Заживляющая сыворотка

£45 за 50 мл // cremerescue.co.uk

Эта спасительная сыворотка изначально была разработана для восстановления поврежденной кожи после косметических эстетических процедур. Трейси Джайлз, владелица салона перманентного макияжа Tracie Giles, тестировала продукт два года в своей лондонской клинике, перед тем как запустить его в продажу (совсем недавно, в 2020 году). Во время пандемии COVID-19 Трейси пожертвовала 4 000 флаконов сыворотки сотрудникам NHS, чтобы помочь им восстановить кожу, пострадавшую от постоянного ношения масок и других защитных средств.

В состав продукта входят пять высокоэффективных ингредиентов: гиалуроновая кислота, SWT-7, нейрофролин, ромашка, голубой тысячелистник. Сыворотка обладает антивозрастными и заживляющими свойствами, а постоянное использование в рамках ежедневного ухода за кожей помогает снижать до минимума негативное влияние окружающей среды и загрязнений, а также восстанавливать раздраженную или поврежденную кожу. Эффект от сыворотки действительно потрясающий! Ее оценят обладательницы сухой, чувствительной, склонной к аллергии кожи и те, кто пытается бороться с возрастными изменениями.

Подтяжка лица за две минуты

Immaculift – сыворотка для мгновенной подтяжки лица, разработанная для визуального устранения морщин, дряблой кожи, мешков под глазами и темных кругов. Применять сыворотку просто, и это одно из средств для тех, кто хочет перед выходом в свет получить быстрый эффект подтяжки лица, без хирургического вмешательства и других инвазивных методов омоложения.

Immaculift – продукт обширных дерматологических исследований и передовых научных разработок. Эффект мгновенной подтяжки лица достигается за счет комбинации натуральных ингредиентов: они образуют невидимый гибкий слой, который временно покрывает кожу, делая ее гладкой и подтянутой и скрывая морщины. В составе – аргирелин, усовершенствованный гексапептид-8, который работает как безопасная и безболезненная альтернатива ботоксу и позволяет добиться накопительного омолаживающего эффекта. Аргирелин – мощный антивозрастной ингредиент, который подавляет движение микромышц лица, это прорыв в технологиях ухода за кожей. Клиническими исследованиями было доказано, что аргирелин сокращает появление морщин на 27% всего за тридцать дней ежедневного использования.

Сыворотка начинает работать через две минуты после нанесения, а эффект продержится до восьми часов, в зависимости от типа вашей кожи и атмосферных условий. Наносят средство на абсолютно чистую и сухую кожу (до крема и макияжа) – для этого небольшое количество сыворотки нужно распределить пальцами от внутренней части глаза к виску по контуру глаз, осторожно растягивая состав по коже. Вскоре вы почувствуете стягивание, свидетельствующее о том, что сыворотка работает. Тем временем постарайтесь не разговаривать и не использовать лицевые мышцы пару минут.

После вы сможете нанести макияж, лучше – на водной или минеральной основе. Его лучше не втирать, а осторожно вбить сверху или распределить кисточкой. Смывать средство просто, как обычный макияж.

Идеальные ресницы на раз-два-три

Еще одна новинка – набор Falscara от знаменитого бренда KISS. Это новое слово в технологии нанесения накладных ресниц. В наборе – отдельные пучки мягких, как перышко, ресниц, посаженных на невидимую линию, так что незаметно, что они не ваши родные. Результат – естественный вид. Наносить ресницы так же просто, как и тушь: сначала – праймер Bond, поверх него с помощью специальных щипчиков – пучки ресниц, сверху закрепить составом Seal.

В набор входит один сет ресниц-пучков, но вы сможете купить их и отдельно. Всего марка предлагает три варианта: Lengthening – для удлинения, Volumizing – для создания объема, Lifting – для создания идеально подкрученных ресниц. Наборы ресниц стоят £8,99.